Giulia Salemi ha conosciuto il figlio e la ex di Pierpaolo: ecco com’è andata

Procede a gonfie vele la relazione tra Giulia Salemi e Peripaolo Pretelli. La bella influencer infatti è la prima ragazza che l’ex velino ha presentato al figlio Leonardo dopo la separazione dalla madre, Ariadna Romero

Giulia Salemi parla del suo rapporto con il neo fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia nata all’interno delle mura della casa del Grande Fratello Vip sembra ogni giorno più innamorata. Nonostante fossero in pochi i sostenitori della loro storia d’amore una volta tornati alla vita reale stanno dimostrando passo per passo che i loro sentimenti sono sempre stati autentici. Dalla fine del reality non si sono più separati e sono già avvenute le presentazioni in famiglia. Giulia infatti ha raccontato di aver finalmente conosciuto Leonardo, il figlio di Pierpaolo. Un incontro importantissimo per la coppia che manifesta le serie intenzioni di entrambi. L’influencer italo persiana ha raccontato che l’ex velino ha organizzato un pomeriggio in compagnia del figlio Leonardo e della madre ed ex compagna di Pier, Ariadna Romero. Una situazione particolare che contro ogni aspettativa è andata benissimo. Giulia ha riservato solo bellissime parole per Ariadna lasciando intendere che tra lei e l’ex di Pierpaolo ci sia un bellissimo rapporto: “La mia più grande alleata è Ariadna” ha spiegato. Anche l’incontro con il piccolo Leonardo è stato molto bello.

Giulia racconta di amare tantissimo i bambini e di essersi divertita moltissimo in compagnia del piccolo. Oltre al figlio i Prelemi hanno organizzato le presentazioni ufficiali anche con i genitori. Giulia infatti ha conosciuto anche la mamma e il papà di Pierpaolo. All’interno della casa del GF i genitori avevano più volte manifestato il loro dissenso per la storia intrapresa con Giulia, chiarendo e dimostrando più volte che avrebbero preferito che il figlio si fidanzasse con Elisabetta Gregoraci. Ora però sembra che le cose siano cambiate e anche sui neo suoceri Giulia ha solo parole di stima.

Pare che spenti i riflettori del reality entrambi abbiano capito la situazione e dato la loro benedizione. L’unica a non aver ancora avuto la possibilità di vedere i due piccioncini è la mamma di Giulia al momento in Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. Giulia ha raccontato di essere molto orgogliosa del percorso intrapreso dalla mamma e di non vedere l’ora di presentarle ufficialmente il fidanzato.