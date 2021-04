Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi, ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19. Il 36enne ha poi pubblicato la foto del momento dell’iniezione sui social e scatenato l’ira del web. Ecco che cosa è successo.

Anche Giulio Berruti ha ricevuto il vaccino anti Covid-19 e, come tanti altri vip, ha voluto condividere sui social il momento dell’iniezione anche per sensibilizzare le persone sull’importanza di vaccinarsi. Ma la sua giovane età (il compagno di Maria Elena Boschi ha 36 anni) ha scaturito molti dubbi nel popolo del web che si è scagliato così contro Berruti. Ecco che cosa è successo.

Giulio Berruti, sui social il momento dell’iniezione

Il momento catturato nell’immagine sui social è molto felice: Giulio Berruti si fa ritrarre in uno scatto mentre un operatore è intento ad iniettargli la prima dose del tanto discusso vaccino anti Covid-19. Mascherina FFP2 e pollice alzato, Berruti ha voluto condividere la fotografia su Instagram per promuovere il vaccino, principale via d’uscita dalla pandemia di Coronavirus. “Prima dose fatta #vaccinatevi #senzapaura“, recita la didascalia del post. Ma qualcosa non è andato come previsto e anzi ha dato il via ad una serie di polemiche da parte del popolo del web.

Berruti vaccinato: la reazione del web

La prima causa tra tutte a creare scandalo è stata la sua giovane età. Come è possibile che il fidanzato di Maria Elena Boschi abbia già ricevuto la sua dose di vaccino nonostante abbia soli 36 anni mentre ci sono ancora pluri ottantenni in Italia che ancora non hanno nemmeno la prenotazione dell’appuntamento? Questa la domanda degli utenti dei social, alla quale qualcuno ha provato a dare una risposta.

“Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. L’Italia è un paese di medici e vecchi!“, scrive qualcuno in commento all’immagine appena pubblicata. “A quale categoria appartiene? Gli attori sono fragili?“, chiede un altro utente sui social.

Il motivo per cui Giulio Berruti ha già ricevuto una dose di vaccino anti Covid-19 non è però quello di essere il fidanzato della politica Maria Elena Boschi, come insinuato da molte persone che hanno riempito la sezione “commenti” sotto alla fotografia sui social.

È stato in risposta all’ennesima domanda di un follower che chiedeva come mai un under 40 non medico o insegnante avesse potuto fare il vaccino che è arrivata la spiegazione chiara.

“È anche un dentista, ha uno studio a Roma“, risponde un followers. “Ha fatto Astrazeneca e inoltre è un dentista e medico estetico e per questa categoria assieme a farmacisti e altri dottori c’è Astrazeneca“, chiarisce un altro followers, svelando il tipo di vaccino che Berruti ha ricevuto.

Il mistero così è stato risolto e, anche se Berruti stesso non è voluto intervenire personalmente nella conversazione, i fan del 36enne sono riusciti a fare chiarezza.