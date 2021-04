Andrea Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli: “Non lo sento da un mese”

Andrea Zelletta a “Casa Chi” torna a parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli che è si è misteriosamente inabissato dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, al quale entrambi hanno partecipato. La solida amicizia formatasi tra le mura della Casa sembra ora un ricordo lontano, e Zelletta prova a chiedersi il perché. Ecco le sue parole.

A “Casa Chi” si torna a parlare del rapporto complicato tra i due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta tra i quali qualcosa è andato storto dopo aver terminato il loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip 5. A parlarne è di nuovo Zelletta: ecco che cosa ha rivelato durante la diretta Instagram con Gabriele Parpiglia.

Tra i tanti argomenti affrontati durante la consueta diretta su Instagram di “Casa Chi” c’è stato anche l’allontanamento tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. I due (ex?) amici hanno condiviso molto durante i lunghi mesi di permanenza della Casa di Cinecittà, al punto che Zelletta è stato uno tra i primi a sostenere l’allora nascente relazione tra Pretelli e Giulia Salemi durante il reality. Ma qualcosa tra di loro è cambiato e, come Zelletta ha fatto sapere al giornalista di “Chi” Gabriele Parpiglia, sarebbe addirittura un mese che i due non si sentono.

Le parole di Zelletta: “Non so che cosa sia successo”

L’argomento è ancora fresco e scottante e lo sa bene Gabriele Parpiglia che, nella sua intervista all’ex gieffino durante il format social “Casa Chi”, ha chiesto ad Andrea Zelletta ulteriori approfondimenti sulla sua amicizia (forse terminata) con l’ex coinquilino Pierpaolo Pretelli. Ultimamente tra i due infatti sono volate varie frecciatine, ma oggi a che punto è davvero la loro relazione?

Zelletta lo chiarisce con parole sue, rispondendo al giornalista: “Sinceramente non è successo nulla, perché dopo la puntata di Verissimo, che è stata registrata forse un mese fa, oltre ad un messaggio non ci siamo più scambiati nulla“. Il commento dell’ex concorrente del GF Vip 5, anche se ironico, nasconde un’amarezza di fondo dovuta all’improvvisa scomparsa dalla sua vita di una persona che riteneva un amico.

“È passato un mese e non ci siamo più sentiti. Però sai, se mi avessi chiesto in altre occasioni ‘cos’è successo?’ ti avrei risposto, ma qui non lo so“.

Zelletta svela inoltre che l’ultimo messaggio ad essere stato scritto nella loro conversazione è proprio il suo. “Gli ho detto ‘Appena possibile ci vediamo, capiamo quali sono i tuoi impegni per poterci incontrare’. Dopo quei messaggi non c’è stata alcuna risposta e io non sono una persona che rincorre“.

Andrea ha poi fatto sapere di essere pronto e disponibile ad un chiarimento (anche se non sa che cosa ci sarebbe da chiarire). “Nel momento in cui dovesse esserci una sua risposta sarò pronto a replicare in maniera molto tranquilla e serena“, ha infine aggiunto.

Insomma Zelletta è pronto, a questo punto manca solo la reazione di Pretelli, Che cosa dirà il secondo classificato al GF Vip 5 quando sentirà le parole dell’ex coinquilino? Ed intanto il web si scatena.

Caro Zelletta, ecco cosa è successo… #prelemi Quando Pier Quando Gilda

stava male: stava male: pic.twitter.com/7r7WEB9iUy — la Comare (@lacomare4) April 8, 2021

A me per fare l’over party a Zelletta non servono parole, basta una foto :Pierpaolo in lacrime e lui, apochi passi, che lo ignora! #prelemi pic.twitter.com/JPKDcyvmj8 — 💙True Love-Dany💙 (@TrueLov68369279) April 8, 2021