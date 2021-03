Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi: sono pronti ad avere un figlio

L’ex Vippone Andrea Zelletta annuncia che presto sposerà la fidanzata Natalia Paragoni. Il secondo passo sarà l’arrivo di un bambino. Ecco tutti i dettagli della loro storia.

Procede a gonfie vele la relazione tra Andrea Zelletta alias Croccantino e la fidanzata Natalia Paragoni. La coppia durante la reclusione di Zelletta all’interno del Grande Fratello Vip ha passato forti momenti di tensione e in molti avrebbero scommesso su una probabile fine della relazione. A far pensare che qualcosa non andasse è stato il gesto compiuto da Natalia il giorno di Natale. La ragazza ha fatto recapitare al fidanzato un regalo molto strano (una boccetta di un profumo non suo) accompagnato da un biglietto freddo e distante. Zelletta ha avvertito immediatamente l’astio della fidanzata e per molti giorni ha vissuto un forte momento di sconforto caratterizzato da lunghi pianti. A peggiorare la situazione è stata anche la voce messa in giro da Dayane Mello e Giacomo Urtis, secondo la quale la Paragoni avrebbe tradito Andrea durante un week end a Capri la scorsa estate con un misterioso rampollo milanese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)



Nonostante le difficoltà però Andrea e Natalia una volta finita l’esperienza del reality hanno continuato la loro storia d’amore e ora a distanza di un mese sembra abbiano rimesso le cose a posto recuperando tutto il tempo perduto. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Croccantino racconta di essere più innamorato che mai della compagna e pronto a mettere su famiglia. Prima il matrimonio e poi un bambino. Zelletta racconta di aver sempre desiderato diventare padre da giovane e sembrerebbe proprio arrivato il momento.

L’ex Vippone racconta che Natalia, con la quale convive da due anni gli ha recentemente regalato un cagnolino per responsabilizzarlo e prepararlo all’arrivo di un membro della famiglia decisamente più impegnativo. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice vita insieme.