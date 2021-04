Pierpaolo Pretelli svela come è andato il primo incontro tra suo figlio Leonardo e la compagna Giulia Salemi. Ecco che cosa ha detto.

Pierpaolo Pretelli ne ha parlato durante un’intervista per Rtl, esprimendo tutta la gioia scaturita dall’incontro tra il figlio Leonardo e l’attuale compagna Giulia Salemi. Ecco che cosa ha detto l’ex gieffino, al settimo cielo.

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si ferma e anzi continua, rafforzandosi sempre più dopo l’uscita di entrambi dalla Casa del Grande Fratello Vip 5.

Ciò che avrebbe aspettato la coppia fuori dalla Casa di Cinecittà dopo la fine del reality era una grande incognita: se durante il GF Vip le cose andavano a gonfie vele, non era detto che sarebbero continuate allo stesso modo anche una volta terminato il gioco. Ma fortunatamente per loro tutte le paure si sono sciolte, al punto che la 28enne ha incontrato per la prima volta il piccolo Leonardo, sotto gli occhi amorevoli di papà Pierpaolo.

La love story tra Pierpaolo e Giulia

L’inizio della loro storia era stato in sordina, dopo che Pierpaolo Pretelli si era preso una bella ‘sbandata’ per un’altra gieffina, Elisabetta Gregoraci. Tra i due sembrava esserci del tenero ma l’ex moglie di Flavio Briatore aveva poi deciso di mantenere il rapporto con Pretelli ai livelli di un’amicizia ‘speciale’.

È stato poco dopo il duro colpo che l’ex velino di Striscia la Notizia ha incontrato Giulia, entrata nella Casa dopo mesi dall’inizio del gioco e a una settimana dall’uscita di Elisabetta. Nonostante le critiche l’amore tra i due è cresciuto giorno dopo giorno fino ad esplodere, continuando anche una volta finito il reality.

Giulia incontra Leonardo: la reazione di Pierpaolo

I due ex gieffini sono talmente affiatati che Pretelli ha deciso che è arrivato il momento di compiere un passo decisamente importante: fare conoscere la sua amata Giulia al figlio Leonardo, avuto tre anni fa con l’ex compagna Ariadna Romero.

“L’incontro è andato benissimo, sono felicissimo“, ha raccontato Pretelli ai microfoni di Rtl 102.5, facendo sapere che l’incontro è avvenuto all’aperto, nei pressi della propria abitazione.

“È la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna. Non avrei mai fatto questo passo se non fossi sicuro del sentimento che provo per Giulia, e lei per me“, ha chiarito l’ex gieffino, arrivato ad un passo dalla vittoria del famoso reality show. E il piccolo Leo cosa ne pensa della nuova arrivata in famiglia? Pierpaolo lo spiega: “Tra Leo e Giulia il feeling è scattato subito. Lei ama i bambini. Addirittura Leo le ha chiesto di fidanzarsi con lui“, ha fatto sapere divertito l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Giulia Salemi sarebbe quindi pronta a indossare i panni di mamma? Sembra proprio di sì!