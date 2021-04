Carlos Maria Corona ha lasciato l’Italia poco prima dell’arresto del padre Fabrizio Corona. A renderlo noto era stata la mamma dell’ex fotografo dei Vip, che durante un’intervista aveva dichiarato che il 18enne era in un posto protetto lontano dalle dolorose vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo il padre. A dare maggiori notizie è stata nelle scorse ore Nina Moric. L’ex modella ha condiviso sui social una foto del figlio durante le feste di Pasqua in compagnia dei cuginetti più piccoli. Carlos si trova a Zagabria in Croazia ospite di nonni e della famiglia materna che risiede proprio nella capitale croata. Una decisione presa per tutelare il ragazzo dalla querelle mediatica e soprattutto dal dolore per l’arresto del padre. Negli ultimi anni Carlos viveva con Fabrizio Corona nella loro casa milanese e nonostante le tante polemiche non ha mai abbandonato il padre. Qualche mese prima del nuovo arresto di Corona, Nina Moric aveva pubblicato sui social uno sfogo del ragazzo che raccontava di essere costretto con la violenza a restare con il padre.

Nei giorni successivi Carlos aveva deciso di pubblicare una smentita raccontando di aver rilasciato quelle dichiarazioni mentre era in stato confusionale e di non essere costretto da nessuno a rimanere in casa con il padre. In molto si sono preoccupati per la salute mentale del 18enne decisamente provato dalla situazione familiare e giudiziaria della sua famiglia e consigliandogli di allontanarsi al più presto dall’ambiente tossico nel quale stava vivendo. Ora che per forza di cose non potrà più stare con il padre almeno fino alla conclusione della sua pena, la famiglia ha deciso di allontanarlo dall’Italia, almeno inizialmente. Intanto Fabrizio Corona dopo un lungo sciopero della fame iniziato per protestare contro il suo arresto ha ripreso a mangiare.

Nonostante la madre e alcune perizie psichiatriche affermino che la sua malattia mentale non è compatibile con il carcere, il tribunale non sembra voler concedere un alternativa di struttura per lo scontro della sua pena.