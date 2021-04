Gianluca Vacchi pubblica sui social un video che lo ritrae mentre stende i rotoli di prato nel giardino della sua casa e invita i follower a sporcarsi le mani.

Nuova veste per Gianluca Vacchi. L’influencer per una volta ha deciso di non pubblicare i suoi famosi balletti ma dedicarsi ad una nuova ed inedita attività: il giardinaggio. Gianluca ha pubblicato un video su Instagram che lo ritrae intento a posare dell’erba nel giardino della sua immensa villa in provincia di Bologna, in compagnia dei suoi fidati giardinieri. Un lavoro decisamente lontano dalle sue corde ma che sembra appassionarlo molto: “devi conoscere tutto ciò che sta sotto alle cose belle della vita, per apprezzarle veramente. Sporcati le mani per pulire il tuo cuore…”scrive il 53enne nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)



C’è da dire che le vesti inedite di Vacchi ormai non sono più una sorpresa. Dopo anni di feste e balletti in piscina sembra aver messo la testa a posto a fianco della giovanissima compagna sudamericana Sharon Fonseca. La coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia Blu Jerusalema lo scorso ottobre. Da quel giorno la star della famiglia è diventata la piccola Blu che compare spessissimo nelle storie di mamma e papà. Ora oltre ad un dolcissimo papà Gianluca Vacchi ha deciso di diventare anche un uomo da sposare dimostrando di potersi occupare dei lavoretti (si fa per dire) domestici. Nonostante le tantissime dichiarazioni d’amore tra la coppia sembra però che il matrimonio non sia in programma: almeno per ora. L’attenzione ora è dedicata tutta alla nuova nata e ovviamente ai tantissimi impegni lavorativi di Vacchi. In pochi minuti il post di Gianluca ha raccolto migliaia di like e tanti commenti.

Tra gli amici dell’influencer a commentare la nuova attività green di Vacchi è arrivato Flavio Briatore. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha espresso tutta la sua approvazione per il ruolo da giardiniere e scherzando ha scritto: “Gianluca quando finisci casa tua…” esprimendo la speranza di vederlo presto all’opera anche nel suo giardino di Montecarlo.