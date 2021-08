Quanto guadagna la nota imprenditrice digitale, Chiara Ferragni? Le cifre da capogiro incassate dalla moglie di Fedez.

Da diversi anni Chiara Ferragni è al centro della scena. La bella e biondissima influencer, moglie del rapper Fedez, è spesso criticata per gli incassi che riesce a portarsi a casa, ma è l’esempio lampante di come competenza e intraprendenza portino ancora ad ottenere risultati.

Partita come fashion blogger, la Ferragni è stata la prima ad ottenere una copertina su Vogue e ora le collaborazioni strette non si contano più; spesso al centro di polemiche anche per le sue lotte sociali, Chiara è amatissima e odiata dal pubblico. Ma quanto guadagna? In molti se lo saranno chiesto e, la risposta, mette in evidenza cifre da capogiro.

Chiara Ferragni, quanto guadagna l’imprenditrice digitale?

Gli incassi della Ferragni partono ovviamente dal suo profilo Instagram, seguito da più di 23 milioni di follower ed è quello, in Italia, con il più alto valore di mercato; ma gli incassi non si fermano di certo qui.

Il suo brand di moda, Chiara Ferragni Collection, ha un valore attuale stimato tra i 36 e i 40 milioni, una cifra da capogiro che la mette a pari dei tanti magnati del nostro paese. Le aziende della Ferragni sono tre: Tbs Crew Srl, Sisterhood e Serendipity Srl, con un ricavo pre-pandemia (che ha ovviamente messo in crissi il mercato, ma non solo per le aziende di Chiara) a bilancio di 11,3 milioni.

L’obiettivo è quello di crescere sempre di più nei prossimi anni, e di raggiungere quota 15 milioni di euro di fatturato entro il 2026; anche per questo, la produzione di capi d’abbigliamento, calzature ed accessori sono state affidate ora affidate alla Swinger International.

Chiara ha messo su un vero e proprio impero finanziario, che non la distoglie però dal combattere per le lotte sociali in cui crede; anche per questo, è ancora più stimata da molti.