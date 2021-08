Bugo: avete mai visto la bellissima moglie? Eccola

Il cantante, divenuto celebre per il famoso episodio a SanRemo, è sposato da tempo. Ecco chi è la moglie di Bugo

Grazie alla (sfortunata) partecipazione al Festival di SanRemo 2020, il cantante Bugo è riuscito a farsi conoscere e la curiosità per la sua vita privata è cresciuta. Bugo infatti è sposato, ecco chi è sua moglie.

La notorietà è arrivata da poco e, giustamente, i fan vogliono sapere sempre di più della vita di Bugo. Non tutti sapevano infatti che il cantante è sposato e ha una famiglia.

Elisabetta, chi è la moglie di Bugo

“Dov’è Bugo?”, questa è stata la frase, pronunciata da Morgan durante il Festival di SanRemo 2020, che ha fatto puntare i riflettori sul cantante di Rho. Quel brutto, tanto curioso, episodio fece molto male a Bugo, ma portò comunque grande notorietà al cantante.

Dopo quel famoso episodio, infatti, Bugo è passato dall’essere un artista “di nicchia” ad uno degli artisti più ricercati del momento. Le sue canzoni e i suoi album hanno aumentato le vendite, così com’è cresciuta la curiosità dei fan per la sua vita privata.

Bugo, nonostante la notorietà, ha sempre cercato di mantenere una certa privacy, evitando di pubblicare foto o video di lui con la sua famiglia. Anche sua moglie, la bella Elisabetta, è molto riservata, ma oggi sappiamo qualcosa in più di lei e della coppia.

Christian (in arte Bugo) ed Elisabetta si sono conosciuti nel 2004, durante un concerto del cantante lombardo. Da quel giorno i due si sono innamorati e non si sono mai più lasciati, decidendo di vivere insieme e trasferirsi per qualche anno a Nuova Delhi, in India.

Nel 2011 decidono di sposarsi, mentre nel 2014 hanno il loro primo bambino. Elisabetta è una diplomatica e il suo lavoro la porta spesso a viaggiare e vivere lontano dall’Italia. Proprio per questo, i due hanno vissuto per molti anni lontano dal Bel Paese.

I due, dopo essere tornati in Italia nel 2016, oggi vivono insieme a Milano. La coppia, come già detto prima, è molto riservata ed è praticamente impossibile trovare sul web foto della bella Elisabetta.