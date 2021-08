Flavio Insinna da molti anni è fidanzato ma non ha figli. Il conduttore ha rivelato quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta: ecco le sue parole.

Flavio Insinna è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano, ma della sua vita privata si sa poco. All’età di 56 anni il personaggio tv non ha figli: si tratta di una scelta ben precisa, e Insinna l’ha spiegata in un’intervista per Fanpage. Ecco che cosa ha detto.

Era il 2016 quando il noto conduttore di “Affari Tuoi” ha incontrato la sua futura anima gemella. Galeotto è stato proprio il programma di Rai 1, al quale la sua compagna aveva partecipato come concorrente rappresentando la Regione Veneto e vincendo addirittura 36mila euro. Durante la trasmissione è scoccata la scintilla e i due si sono frequentati approfondendo sempre più la conoscenza e poi iniziando una vera e propria relazione stabile, che dura ancora oggi e che va a gonfie vele.

Flavio Insinna, la sua storia d’amore con Adriana

Adriana Riccio, questo il nome della compagna di Flavio, è nata nel 1978. Di lei si conosce gran poco: come il fidanzato, è una persona molto riservata. Quello che è certo è che ha una passione sfrenata per lo sport, che insegna anche online, in particolare Boxe e Taekwondo.

“È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire“, ha raccontato di Adriana l’innamoratissimo Flavio. “Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe“. Al contrario, quando la compagna rientra a casa tutto torna ad essere brillante. “Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce… Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso“.

Nonostante il loro amore solido e duraturo, i due non hanno figli. Di questo argomento delicato Insinna ne ha parlato in un’intervista per “Fanpage”. “Me l’ha come imposto un istinto quasi animale“, ha affermato. “Avendo avuto una famiglia fantastica“, ha continuato a spiegare il conduttore, “non volevo costruirne una ‘monca’, con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono“.