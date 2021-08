In cosa è laureata Francesca Fialdini? Il titolo di studio della giornalista, che ha preso parte anche alla serie Un passo dal cielo.

Conosciuta da tutti, Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica classe ’79 originaria di Massa, impegnata da diversi anni con la Rai appunto fra radio e tv.

Nell’ultima stagione televisiva, abbiamo potuto vedere Francesca alla conduzione di Da noi… a ruota libera, programma che condue dal 2019 mandato in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1; su Rai 3, invece, è andata in onda con la seconda stagione di Fame d’amore.

Probabilmente, vedendola in tv o ascoltandola in radio, in molti si sono chiesti quale titolo di studio abbia la Fialdini; scopriamo insieme in cosa si è laureata.

Francesca Fialdini, in cosa si è laureata la giornalista?

Come vi abbiamo anticipato, la Fialdini è in possesso di una laurea, che le ha permesso immediatamente di iniziare la sua carriera; dopo aver ottenuto il titolo infatti, inizia subito a collaborare con Radio Vaticana, che le permette di passare poi definitivamente in Rai, con la quale tutt’ora collabora oggi dal 2005.

Nello specifico, la Fialdini ha conseguito nel 2004 una laurea in Scienze della comunicazione, presso l’Università La Sapienza di Roma; gli studi effettuati le permettono di collaborare sia con la redazione esteri sia come condutrice nel notiziario di Radio Vaticana.

Da lì in poi, come detto, una lunga carriera alla Rai tra A sua immagine (programma a sfondo cattolico), Unomattina, La vita in diretta, lo Zecchino d’Oro e Telethon, tutti appuntamenti classici del palinsesto Rai.

La giornalista ha poi preso parte al secondo episodio della quinta stagione de Un passo dal cielo, recitando (con un outfit decisamente diverso da quello a cui è abituata) al fianco di Terence Hill e Daniele Liotti nella suggestiva location del lago di Braiers, a circa 97 km da Bolzano.