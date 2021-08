Chiara Rabbi fa impazzire i suoi followers su Instagram con una foto esplosiva; come si è mostrata la scelta di Davide Donadei.

Uomini e Donne ha un incredibile successo e una risonanza mediatica fuori dal comune non soltanto durante la stagione televisiva. Le varie puntate del dating show di Maria De Filippi intrattengono ormai da diversi anni (anche grazie all’introduzione del trono over) milioni di telespettatori in tutta Italia, che seguono con interesse le varie relazioni e interazioni fra dame e cavalieri.

Anche fuori dal programma, i partecipanti continuano ad essere seguito con moltissimo interesse; una delle ultime “stelle” del programma è Chiara Rabbi, ex-corteggiatrice di Davide Donadei e proprio scelta finale del tronista. Chiara, felicemente impegnata con Davide, fa ora impazzire Instagram con uno scatto da urlo.

Chiara Rabbi esplosiva su Instagram, lo scatto fa impazzire tutti

Trasferitasi in Puglia per stare vicino al compagno (che nella regione gestisce un ristorante) la Rabbi si gode, come molti altri italiani, le vacanze al mare. Proprio dai dintorni del litorale pugliese, arriva ora un nuovo scatto che manda in visibilio i suoi follower.

Ritratta al mare, Chiara sfoggia un bikini color cielo che non soltanto mette in mostra il suo tatuaggio, ma anche un fisico da far invidia fra lato A e lato B; “pensando a cieli infuocati” recita parte della didascalia della foto, che cita la canzone di Jovanotti L’estate addosso e che sicuramente infiamma anche i social.

Quasi 55 mila i like per la compagna di Davide, che durante la sua permanenza a Uomini e Donne ha saputo stregare il tronista pugliese “vincendo” la concorrenza di Beatrice Valli, sin da subito corteggiatrice del tronista.

In molti avrebbero proprio preferito che fosse Beatrice la scelta di Davide, ma alla fine sappiamo tutti come è andata; recentemente poi, la Rabbi ha fatto discutere per alcune dichiarazioni sulla vita intima della coppia, non gradite da alcuni fan.