Jasmine Carrisi, il selfie sensuale non piace: arrivano le offese – FOTO

Ancora una volta Jasmine Carrisi è finita nel mirino dei social per via di uno scatto super sensuale postato si Instagram

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso continua a prendere consensi in televisione anche se non mancano le critiche. Jasmine Carrisi, infatti, da anni è abituata a subire insulti e offese ma rispetto a qualche anno fa ha imparato benissimo a sapersi difendere. Chi la segue, sa anche quanto somiglia a sua madre, sia nel modo di parlare, di muoversi ma anche in alcuni tratti del volto. E proprio per questo motivo che ancora una volta un haters non ha perso occasione per denigrarla davanti a tutti. Vediamo cosa è successo.

La rivincita della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Come ogni ragazza della sua età, oltre ad avere tanti sogni, Jasmine Carrisi dedica molto tempo ai social. La ventenne ha un profilo Instagram molto seguito con quasi 100 mila seguaci. E proprio sul suo account che ogni giorno posta scatti e video delle sue giornate, trascorse tra allenamenti, amici, e tanto studio. La figlia di Loredana Lecciso sta lavorando per la pubblicazione del suo secondo singolo che uscirà nei prossimi mesi. Lo scorso anno, precisamente a Giugno la giovane ha debuttato con Ego, riscuotendo anche un discreto successo.

La musica le regala grandi emozioni e per dimostrare le sue capacità ha di recente partecipato anche a The Voice Senior, accanto a suo padre con il ruolo di giudice. Un ruolo importante, e da grande protagonista... Infatti, Jasmine ha voluto dare uno schiaffo morale a tutti coloro che la considerano “semplicemente la figlia di…” e non una ragazza con il proprio talento. Spesso, la giovane Carrisi viene presa di mira, sopratutto dai cosiddetti leoni da tastiera e purtroppo è quello che è successo anche poco fa.

Jasmine Carrisi presa di mira sui social

Jasmine Carrisi ha postato uno scatto dolcissimo su Instagram. Una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza… Occhi azzurri come il cielo, pochissimo make up e in primo piano le sue labbra carnose. Un’immagine semplice, ma nello stesso tempo molto sensuale. Come sempre ha ricevuto una marea di complimenti ma dando uno sguardo ai commenti non sono mancati nemmeno gli insulti.

Infatti, qualcuno le ha scritto di essere volgare come sua madre, mentre qualcun altro le ha chiesto il motivo per cui si è conciata così e alla sua età, sottolineando il troppo filler alle labbra. Per ora, da parte della figlia di Al Bano nessuna risposta ma non è detto che a breve la ragazza non dirà la sua..