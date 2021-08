Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha perso la bellezza di 20 kg; ecco come ha fatto a dimagrire.

Tina è ormai una vera e propria istituzione di Uomini e Donne; dopo l’inizio come corteggiatrice prima e tronista poi agli albori del programma ad inizio anni ‘2000, la Cipollari è diventata opinionista del dating show di Maria De Filippi, non facendo mai mancare la sua opinione sulle varie relazioni e commentando in maniera tagliente.

Simpatia e personalità non mancano certo alla bionda Tina, così come una costante attenzione allo stile; proprio riguardo la sua forma fisica, l’opinionista è riuscita ultimamente a perdere diversi kg, migliorando il rapporto con sé stessa.

Tina Cipollari, 20 kg persi per l’opinionista: come ha fatto

Tra un commento e l’altro a Uomini e Donne, in molti forse avranno notato una Tina sicuramente più in forma rispetto al passato; probabilmente in vista del matrimonio col compagno, l’opinionista ha voluto farsi trovare pronta.

Tina ha infatti perso 20 kg, grazie ad una dieta specifica fatta specificatamente per le sue esigenze; a convincerla, proponendoglielo quasi come un gioco, la stessa Maria De Filippi.

Il nutrizionista ha dato indicazioni precise a Tina che, seguendole, è riuscita a perdere peso in maniera significativa. La stessa Cipollari ha affermato come l’inizio sia stato difficile ma che, una volta iniziata la dieta, la soddisfazione di vedersi dimagrita e sgonfiata sia stata immensa.

Tra poche settimane, potremo vedere Tina nuovamente in studio pronta a commentare dare spettacolo; nessun problema per la sua partecipazione alla nuova edizione del programma, nonostante il matrimonio con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara fissato per marzo.

Con lei, per il trono over, ci sarà ovviamente ancora Gemma Galgani, che dovrà rispondere alle provocazioni dell’opinionista e sperare, finalmente, di trovare l’amore che insegue ormai da così tanti anni.