L’auto si schianta contro un palo, perde la vita un uomo, le due giovani figlie e la nipotina. Il padre di quest’ultima: “assaporate ogni momento che potete con i vostri figli.”

È accaduto a Westville, in New Jersey, il terribile incidente che si è portato via un’intera famiglia. L’uomo al volante, George Ritter , un papà single di 34 anni, ha perso il controllo della sua automobile, una Mustang, e si è schiantato contro un palo, mentre stava tornando a casa da un compleanno. A bordo del mezzo pure le due figlie piccole: Elsie, di 9 anni e Alivia, di 5 anni. Con loro anche la cuginetta di 8 anni, Kenzie. Nessuno è sopravvissuto al violento impatto. La polizia sta indagando per comprendere al meglio le dinamiche dell’incidente, interrogando i testimoni che si trovavano sul luogo della scena nel momento della disgrazia e controllando le immagini di sorveglianza.

L’associazione Westville Power Boat ha deciso di creare una raccolta fondi per aiutare la famiglia e i cari delle vittime: sono stati raccolti in totale 40 mila dollari. L’associazione ha poi dichiarato: “La Westville Power Boat Association ha perso un membro molto amato e anche 3 bellissimi angioletti. Vogliamo dare a George e alle bambine, Elsie, Alivia e Kenzie, il memoriale che meritano e onorarle e dir loro addio.”

I familiari delle due famiglie stroncate da questo orribile incidente piangono la scomparsa dei loro cari; hanno portato, assieme ad altri cittadini, fiori e giocattoli per poi lasciarli sul luogo della tragedia. Il padre della piccola Kenzie, Brian Mammoccio, straziato dal dolore, rilascia alcune parole alla ABC Action News 6: “vorrei poterla avere qui con me, darle un ultimo abbraccio… non sono neanche riuscito a salutarla. Assaporate ogni momento che potete con i vostri figli, non sapete quando quel momento potrà essere portato via.”

