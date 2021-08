A settembre partirà la nuova del programma domenicale. Mara Venier ha stravolto la trasmissione, ecco quali saranno le novità a Domenica In

Domenica In è il programma domenicale per eccellenza e Mara Venier la vera padrona di casa. Un connubio perfetto che continua a riscuotere grande successo sulla prima rete della Rai. Con l’arrivo della nuova stagione, Mara ha promesso di stravolgere la trasmissione, ecco come sarà.

Certamente non c’è niente di meglio che sedersi sulla poltrona e guardare Domenica In subito dopo il pranzo domenicale. Mara Venier ormai è l’icona dell’intrattenimento della domenica pomeriggio e per l’edizione di settembre ha in serbo molte sorprese.

Ecco come sarà Domenica In da settembre

Il programma domenicale è un punto fermo nei palinsesti Rai. Domenica In è sempre una scelta sicura per chi decide di passare un po’ di tempo davanti alla tv e passare piacevoli momenti.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Mara Venier ha conquistato il pubblico di Domenica In e della Rai, arrivando a condurre numerose edizioni del programma. Oggi la conduttrice è al centro della cabina di regia e a settembre promette di portare importanti novità alla trasmissione. Ecco quali.

Dal 19 settembre riprenderà la stagione di Domenica In con tantissime novità. Ovviamente la conduttrice rimarrà sempre lei, Mara Venier, e nel programma ci saranno ancora tante storie da raccontare, personaggi da intervistare e musica da ascoltare.

Ma la zia Mara avrebbe deciso di apportare interessanti novità. In primo luogo, la Venier vorrebbe dare meno spazio al tema Coronavirus, centrale nell’edizione precedente. Questo per guardare la pandemia da una prospettiva più rassicurante.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Inoltre, ci sarà più spazio per raccontare storie di persone comuni, che portano con loro racconti interessanti ed emozionanti. Infine, verrà dato largo spazio a giovani artisti di talento, permettendo loro di esibirsi ogni domenica, in modo da giocarsi le loro carte davanti al pubblico di Rai 1.