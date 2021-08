Il cantante rapper Fedez lavora ormai da anni nel panorama musicale italiano, ma sapete quanto guadagna? La cifra è da capogiro.

Il cantante rapper Fedez potrebbe essere considerato uno dei classici esempi di self-made man: nato nel 1989, è cresciuto in un piccolo paesino nella provincia di Milano – di preciso Buccinasco – ha abbandonato la scuola al quarto anno di liceo per dedicarsi alla musica e, nel corso degli anni, è riuscito a costruire un vero e proprio impero. Nel 2007 realizza il suo primo EP Pat-a-Cake e nel 2011 collabora con i colleghi Emis Killa, G. Soave e Maxi B. Conquistando un successo dopo l’altro, nel 2013 annuncia la creazione della sua etichetta discografica con il socio e collega J-Ax, la Newtopia.

Uno dei più grande successi conquistati dal cantante riguarda la sua partecipazione ufficiale ad X Factor, nel 2014, come giudice al fianco di Morgan, Mika e Victoria Cabello. Il 20 giugno 2014, il suo disco Sig. Brainwash – L’arte di accontentare diventa tre volte disco di platino, con oltre 150.000 copie vendute. In totale, Fedez conta 6 album, 27 singoli, 2 EP e ben 33 video musicali.

La storia d’amore con Chiara Ferragni

E’ proprio la storia d’amore con la nota fashion blogger Chiara Ferragni a far lievitare letteralmente i guadagni e la notorietà nel cantante rapper. Dal loro incontro nel 2016, i due sono diventati la coppia più chiacchierata (e criticata) del mondo del web. Gli sponsor e le pubblicità hanno agganciato i Ferragnez e, ad oggi, un loro post su Instagram vale migliaia di euro.

Fedez, così, da semplice musicista provinciale, è diventato un vero e proprio imprenditore, anche grazie all’aiuto e all’influenza della nota e potente moglie. Ad aprile 2020, Fedez è entrato in affari con il gruppo Be – società di consulenza per banche e assicurazioni – ed, in seguito, grazie al suo aiuto finanziario è riuscito a creare la Dream of Ordinary Madness, ossia la sua privata agenzia creativa. Grazie alla Doom, il cantante ha incassato un importo di ben 1,8 milioni di euro.

Nel 2020, in soli 8 mesi di attività, Fedez ha guadagnato 8 milioni di euro e nel 2021 sembra che arriverà a guadagnare il doppio. Inoltre, per la sua partecipazione a Celebrity Hunted Italia e per Lol, prodotti da Amazon, Fedez ha incassato altri 800 mila euro. Per non parlare ovviamente degli introiti che arrivano dalla moglie: un solo post di Chiara Ferragni può arrivare a valere più di 50.000 euro. Sembrerebbe, quindi, che i Ferragnez insieme arrivino a guadagnare una cifra che si aggira ai 20 milioni di euro l’anno.

Insomma, niente male per un giovane ragazzo proveniente dalla periferia di Milano, no?