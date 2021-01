Nuovi sviluppi sul litigio tra Stefania Orlando e Andrea Roncato che, secondo quanto detto dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha ammesso di aver sbagliato.

È durante l’ultima puntata di “Casa Chi” che Gabriele Parpiglia ha rivelato ciò che Andrea Roncato avrebbe detto in merito al litigio con la ex Stefania Orlando: il famoso attore avrebbe ammesso di avere sbagliato. Ecco tutti i dettagli.

Ormai l’appuntamento quotidiano con “Casa Chi” sforna ad ogni puntata un nuovo gossip. Il format trasmesso giornalmente su Instagram tv della pagina ufficiale della rivista “Chi” prevede che i giornalisti intervengano via video da casa, collegati in diretta con tutti i followers della pagina ufficiale su Instagram.

Tra loro c’è Gabriele Parpiglia, che ha svelato a tutti i collegati online una notizia del tutto inaspettata: Andrea Roncato gli avrebbe mandato personalmente un messaggio nel quale ha espresso tutto il pentimento per il suo comportamento nei confronti della ex Stefania Orlando, che negli ultimi giorni ha riempito le pagine di tutte le riviste di gossip: “Ho sbagliato“, gli avrebbe infatti scritto, ma non si è fermato qui. Il messaggio dell’attore infatti è molto lungo, e Parpiglia lo ha letto in diretta.

Andrea Roncato: “Maledetto me che mi sono lasciato convincere”

“Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere“, recita il testo che l’attore ha scritto a Parpiglia. “Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro“, queste sono state le sue parole.

Le parole di Andrea Roncato in tv

In questo modo Andrea Roncato ha provato a defilarsi dopo tutta la polemica dei giorni scorsi che proprio da lui era stata sollevata: l’attore, ospite nel salotto di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso” aveva parlato della separazione con la ex moglie Stefania Orlando, che è attualmente una tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Le sue dichiarazioni erano state molto forti: a Barbara aveva detto che l’amore con Stefania era finito 23 anni fa perché lei era scappata con un altro, aggiungendo qualche giorno dopo che la ex lo aveva abbandonato proprio in un periodo che per lui era stato molto difficile a causa della sua dipendenza da droga.

Frasi che erano pesate molto su Stefania che, ancora all’interno della Casa e già molto scossa dalla notizia del prolungamento del GF Vip per un altro mese, dopo aver sentito le parole dell’ex marito aveva provato ad evadere dalla Casa nel cuore della notte.

Forse anche dopo aver visto la forte reazione della ex, però, adesso Andrea Roncato è stanco e vuole ritrattare, tirandosene fuori.

Come reagirà Stefania a questa (finalmente) bella notizia? Non resta che seguire le vicende della Casa per capirlo.