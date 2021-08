Ballando con le stelle: la ballerina storica è in dolce attesa

La maestra di ballo svedese di Ballando con le stelle è uscita allo scoperto e ha dato la lieta notizia: aspetterebbe un figlio.

Veera Kinnunen, c’ ha provato per qualche tempo a tenere lontana dai riflettori la notizia della sua prima gravidanza, ma proprio non c’ è riuscita e con un tenero post su Instagram ha sancito l’ ufficialità della notizia.

Ancora non si sa il sesso del bimbo, anche se dalla foto postata in Instagram si potrebbe presumere che sia una feminuccia: questo perchè nello scatto pubblicato per dare la notizia, la ballerina e il fidanzato sarebbero contornati da palloncini rosa.

Sembrerebbe che la gravidanza sia in uno stato avanzato: infatti, nonostante Veera nella foto compaia già con una pancia pronunciata ha voluto precisare nel lungo post dedicato: “[..] Queste foto sono state fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto”.

Per la Kinnunen questa è la prima gravidanza in assoluto. Un traguardo importante per la sua vita privata che si sommano a quelli nella vita professionale: ricordiamo che è la ballerina svedese più titolata di sempre con ben 10 titoli nazionali.

Ecco chi ha rubato il cuore alla ballerina di fama internazionale

Una vita amorosa che di certo non annoia quella di Veera Kinnunen. Ricordiamo, infatti, che durante la sua partecipazione nel 2019 a Ballando con le Stelle, aveva lasciato il fidanzato e collega del programma Stefano Oradei, al quale era legata da 11 anni per iniziare una relazione con Dani Osvaldo, partner nel programma.

Tuttavia la fiamma con il ballerino si è subito spenta e Veera ha voltato pagina con un uomo più giovane di sette anni Stefano Mingoia, uno sportivo esperto di Judoka. Il ragazzo sarebbe siculo, ma da anni si è trasferito a Roma.

L’ amore sarebbe scoppiato nel bel mezzo della pandemia, ovvero nel 2020 e oggi convivono felicemente nella casa di lei che a sua volta condivide con le colleghe Anastasia Kuzmina e Tove Villfor.

Un amore improvviso e passionale dunque che ha lasciato spazio alla creazione di una famiglia per la bella ballerina professionista.