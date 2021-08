Fantozzi, che fine ha fatto Mariangela? Ecco l’attore Plinio Fernando oggi

Cerchiamo di capire che cosa fa e com’è diventato l’attore che interpretava il ruolo di Mariangela nei film di Fantozzi.

I film interpretati da Fantozzi hanno fatto ridere, e stanno continuando a farlo, milioni di ragazzi e non solo.

Il ragioniere più amato della storia, aveva una figlia, ovvero Mariangela che era interpretata, come in pochi sanno dall’attore Plinio Fernando, ma che fine ha fatto oggi?

Iniziamo con il dire, che praticamente dopo aver recitato nei vari film della saga di Fantozzi, non ha continuato poi con il grande schermo, anche se aveva una carriera più che avviata.

Oggi Plinio Fernando ha 74 anni, ed è un’apprezzato pittore e scultore che si è formato con Roberto Cussino e Marina Gozzi.

Mariangela: chi è l’attore Plinio Fernando?

E’ molto amante della storia e delle sculture medioevali, e tra le sue opere maggiori troviamo una raffigurazione nella Sinagoga di Roma tutta completamente in oro.

Nel 2015 ha esposto gran parte delle sue opere presso il Museo Civico Archeologico di Anzio, con una mostra dal titolo Inaspettate S-Combinazioni.

L’ultima volta che abbiamo avuto modo di vederlo in pubblico, è stata purtroppo ai funerali di Paolo Villaggio.

In quell’occasione Plinio aveva detto delle bellissime parole sull’amico, ovvero che era molto dispiaciuto, e che tra di loro c’era grande amicizia e stima.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando incontrò per caso il registra Luciano Salce e si presentò al provino, dove anche Paolo fu subito d’accordo per farlo entrare nel cast.

In un primo momento, sapendo che doveva fare il ruolo della figlia, aveva chiesto se poteva farne un’altro ma alla fine, il lavoro è lavoro.

Plinio è nato a Tunisi nel 1947 e si è trasferito a Roma quando aveva solamente 5 anni, ha preso il diploma di perito meccanico ma ha studiato teatro all’aAccademia di recitazione di Stanislavskij.

Inizia con spettacolo in teatro ma poco dopo arrivano gli 8 film con Fantozzi dove veste i panni di Mariangela, Plinio ha anche recitato in qualche altro film sempre sul genere, come Fracchia contro Dracula.