Beautiful: Bill e le insinuazioni pesanti sul Dott Finnegan

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’amatissima soap opera Beautiful per quanto riguarda Bill e le accuse verso il dottore.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amata soap opera che arriva dall’America, ovvero Beautiful.

Nella giornata di oggi, però assisteremo ad alcune pesanti accuse che vengono rivolte al Dott Finnegan da parte di Bill, ma cerchiamo di capire il motivo dello sfogo.

Steffy come sappiamo sta continuando con un utilizzo davvero eccessivo per quanto riguarda i farmaci che la stanno facendo diventare sempre più aggressiva.

Bill ironizza sul dott Finnegan

La donna, per qualsiasi piccolissima impazzisce, anche per quanto riguarda la scelta di Liam ed Hope ti tenere Kelly qualche giorno in più sarà motivo di guerra.

Hope, però vuole spiegare le sue motivazioni a Steffy e per questo motivo andrà a casa sua per parlarle.

Come è possibile immaginare non ci sarà alcun tipo di dialogo, perchè Steffy l’aggredisce in modo eccessivo, e Hope chiamerà dopo pochissimo Brooke per dirle come stà effettivamente la figlia.

La visita è una lite immensa e si riesce a placare un po’ solo quando arriva Finn, ma solamente in quel momento il dottore capisce le reali condizioni di Steffy e la sua dipendenza dai farmaci.

Il Dottor Finnegan è l’unica persona che si è preso cura di lei dopo il gravi incidente che l’ha vista coinvolta.

Lui l’ha salvata dopo che l’auto di Bill l’aveva presa ma è sempre lui che ha continuato a dare oppiacei alla donna, che ha sviluppato una dipendenza da essi.

Steffy aveva forti dolori e per questo motivo gli ha prescritto dei farmaci così potenti, ignaro di quello che poteva succedere.

Bill, sapendo che non si può avvicinare alla ragazza, conta sull’appoggio di Liam per aiutarla.

Il ragazzo però sta passando un momento difficile con mille problemi d’affrontare e per questo motivo sente che lo deve aiutare.

Steffy continua a peggiorare e per questo motivo Bill vuole parlare con il Dottor Finnegan, perchè secondo lui è stata distratto dall’interesse per Steffy che non è solamente di lavoro, ma anche personale.

Del suo stesso parere è anche Liam, e sicuramente nei prossimi giorni capiremo meglio come si svilupperà la cosa.