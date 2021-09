Elisabetta Gregoraci si gode gli ultimi attimi di sole di questa estate 2021; in costume la showgirl calabrese è sempre da urlo.

La Gregoraci, con un colpo di coda, continua ad incantare sulla fine di questa intensa estate 2021; il pubblico italiano ama la showgirl calabrese sin dai suoi esordi, quando giovanissima partecipò a Miss Italia nell’ormai lontano 1997.

L’ex-modella calabrese, dopo la partecipazione al concorso di bellezza più famoso d’Italia, ha successivamente sfilato per celebri marchi di moda come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, arrivando però al successo e alla notorietà priam come attrice televisiva e inviata, poi come conduttrice.

Recentemente, Elisabetta si è fatta conoscere meglio partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, solo pochi anni dopo la separazione con Flavio Briatore, relazione che l’ha vista spesso al centro del gossip. Seguitissima sui social, Elisabetta si gode gli ultimi momenti di sole sfoggiando una bellezza raggiante.

Elisabetta Gregoraci si gode gli ultimi momenti d’estate: sempre bellissima

In questa lunga estate 2021, la Gregoraci non ha voluto essere meno delle sue colleghe vip ed ha continuamente aggiornato i suoi follower sull’andamento delle sue vacanze; tantissime le foto postate in bikini, con ognuna che ha raccolto migliaia di like.

A 41 anni d’altronde, Elisabetta è nel pieno della forma e non perde l’occasione di sfoggiare un fisico mozzafiato, scolpito e da far invidia alle ventenni. Godendosi gli ultimi momenti di sole, la Gregoraci si mostra ancora una volta in bikini incantando tutti.

Con un bikini dorato e colorato da alcune fantasie geometriche, la Gregoraci sfoggia un sorriso luminoso con gli occhiali da sole mentre, a bordo piscina, si rinfresca; il fisico tonico è da urlo e, sia proponendo il “lato A” che proponendo il “lato B”, Elisabetta sa sempre incantare.

“Gli ultimi raggi di sole” scrive la showgirl nella didascalia, col post che ha totalizzato più di 60 mila like e tantissimi commenti, compreso quello della sorella di Elisabetta, Marzia Gregoraci.

Recentemente, la showgirl ha avuto da ridire nei confronti del GF Vip e del suo conduttore, Alfonso Signorini; “mela della discordia” una gigantografia apposta in una delle stanze da letto della casa che raffigura un bacio fra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scoccato fra i due ex-gieffini durante la prova in piscina dello scorso anno.

Considerando come tra i due ci sia stato un flirt, ma che poi Pretelli ha scelto Giulia Salemi, la Gregoraci non ha preso benissimo il gesto e ha chiesto la rimozione del quadro, ricevendo però un secco “no” da parte della produzione.