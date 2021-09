Barbara Palombelli rompe il silenzio: le parole della giornalista dopo la bufera

Barbara Palombelli torna a parlare dopo le parole shock a Forum che hanno fatto infuriare in molti; la risposta della giornalista alla situazione.

Purtroppo, giorno dopo giorno, la cronaca del nostro paese è invasa da notizie di femminicidi, un problema sempre più radicato nel nostro paese e che molte attiviste e attivisti (ma non solo) stanno affrontando al fine di far cessare le violenze.

Per questo, proprio visto il delicato periodo che stiamo vivendo (dove, a causa della pandemia, sono aumentati a dismisura i casi di violenza domestica) hanno fatto scalpore le parole di Barbara Palombelli a Forum. Finita nella bufera, la giornalista ha ora risposto alle polemiche.

Barbara Palombelli, la difesa dopo le parole shock a Forum

Durante la recente puntata di Forum, trattando un caso di violenza sulle donne, la Palombelli ha provato a guardare la situazione da un’altra prospettiva, sottolineando come in tribunali bisogna anche chiedersi se effettivamente tutti gli aggressori siano completamente fuori di testa o se dall’altra parte ci sia qualche comportamento aggressivo che spinge all’atto estremo.

Dopo queste parole, la Palombelli è stata accusata di victim blaming ed è finita al centro di una bufera mediatica che ha visto tantissime persone, famose o no, scagliarsi contro la giornalista.

Ad intervenire anche la deputata Laura Boldrini, che ha considerato “infelici e molto gravi” le parole della Palombelli, nonché nocive per tutte le donne, specie perché dette in tv; dal canto suo però, la giornalista si è difesa dicendo di essere stata fraintesa e che queste accuse tradiscono quanto fatto per tutta la sua vita.

“Ho passato la vita a contrastare la violenza sulle donne e sui bambini, ne ho portati a casa tre che erano vittima di violenza e sono diventati miei figli” spiega la Palombelli a Stasera Italia, affermando come siano state estrapolate delle frasi fuori contesto dal programma.

“Non esiste nessuna rabbia, nessun comportamento che possa giustificare il femminicidio e la violenza sulle donne“ conclude la Palombelli, scusandosi con tutti ma ripetendo come non sia assolutamente una persona che giustifica il femminicidio.

Anche a seguito delle parole della Palombelli, la polemica continua comunque ad infuriare sia sul web che nella vita reale; una problematica che ci fa capire ancora di più quanto ci sia bisogno di combattere la violenza, sempre e comunque.