Massimo Lopez, brutta disavventura per il comico: è furioso con la Raggi

Vediamo di capire come mai il noto comico, Massimo Lopez ha avuto una brutta disavventura con il Sindaco di Roma.

La sua fama è enorme anche perchè i personaggi che interpreta sono sempre molto amati, ma questa volta Massimo Lopez ha avuto un problema.

Cerchiamo di capire cosa c’entra Virginia Raggi e soprattutto cosa gli è successo, in queste ultime ore.

Il tutto è accaduto vicino alla sua casa a Roma, come lui stesso ha dichiarato nel video che ha pubblicato su Instagram.

Massimo Lopez: disavventura a Roma

Massimo, infatti è stato seguito da un cinghiale mentre stava andando a buttare la spazzatura sotto casa.

Per paura, ovviamente di quello che stava accadendo ha lanciato il sacchetto, e fortunatamente non ci sono stati problemi per nessuno, ma poteva andare molto peggio.

Come sappiamo, a Roma, purtroppo l’emergenza per i cinghiali è già iniziata da un po’ in vari quartieri delle capitale.

Fortunatamente non ci sono state problematiche di alcun genere, ma poteva andare molto peggio e per questo motivo serve un intervento serio e veloce per arginare il problema.

Ma tornando a Massimo Lopez, ha dichiarato sul video che il cinghiale lo ha proprio visto che lo puntava, forse voleva solamente il suo sacchetto con quello che per lui era del cibo, ma giustamente lui ha iniziato a correre.

Serve quindi, come in tanti richiedono un intervento decisivo da parte del Comune di Roma, ed ovviamente del suo sindaco Virginia Raggi per risolvere una volta per tutte questo problema che sta affliggendo da mesi la capitale.

Un post condiviso da Massimo_Lopez (@massimolopezreal)

Anche perchè è successo di vedere alcuni gruppetti di cinghiali direttamente nei pressi di alcune scuole, e poi non è possibile che se si va a buttare la spazzatura si ha paura di un possibile attacco da parte dei cinghiali.

Ecco il video completo con le parole di Massimo Lopez e quello che ha dichiarato sul suo profilo Instagram, dopo l’accaduto.