Raffaella Fico curiosità, che titolo di studio ha la concorrente del Gf Vip

Raffaella Fico curiosità, sapete che titolo di studio ha la nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha studiato la showgirl.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita alla grande, ottenendo subito grandissimi ascolti; guidato ancora una volta dal conduttore Alfonso Signorini, insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, il reality show è prontissimo a dare spettacolo.

Ovviamente, l’attenzione è tutta rivolta ai “vipponi”, che si troveranno settimana dopo settimana a condividere un appartamento e diverse prove; tra gli inquilini di quest’anno anche la bellissima showgirl Raffaella Fico, ex del calciatore Mario Balotelli. Sapete che titolo di studio ha la donna?

Raffaella Fico, che titolo di studio ha la nuova gieffina

Campana classe ’88, la Fico entra giovanissima a far parte del mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a diversi concorsi di bellezza, arrivando nel 2007 a vincere la XX edizione di Miss Grand Prix.

Il successo arriva nel 2008 proprio col Grande Fratello, in un’edizione condotta da Alessia Marcuzzi; la Fico è già stata quindi un’inquilina della casa di cinecittà, nonostante in precedenza abbia partecipato alla versione “classica” del reality.

Quanto al titolo di studio, Raffaella si è diplomata al liceo socio-pedagogico nei dintorni della sua città d’origine, Casalnuovo di Napoli; dopo il diploma non ha proseguito gli studi, ma ha deciso di intraprendere la carriera televisiva.

Sono diversi i programma a cui Raffaella ha partecipato come valletta: Colorado, CentoxCento e Mitici 80, mentre ha condotto altri progetti come Real TV, Il colore dei soldi, Trasformat e Animal Real TV.

Prima di tornare nella casa del Grande Fratello, la Fico ha partecipato nel 2011 a L’Isola dei Famosi e poi successivamente come concorrente al programma di Carlo Conti, Tale e quale show (nel 2015).

La sua bellezza e il suo corpo statuario le hanno permesso non soltanto di posare come modella per diverse campagne pubblicitarie, ma anche per due calendari sensuali, nel 2009 (per Max) e nel 2014 (per For Men Magazine); in molti non sanno che Raffaella è anche una cantante e, sempre nel 2014, ha inciso l’album Rush.

Dopo la fine della travagliata storia d’amore con Mario Balotelli, con cui ha avuto anche una figlia, la Fico ha deciso dunque di rimettersi in gioco nell’amato reality; siamo sicuri che la casa porterà novità nella vita di Raffaella, sia per quanto riguarda la sua carriera che, magari, anche per la sua vita sentimentale.