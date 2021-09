Amici, arriva il figlio di un cantante famosissimo: scoppia la polemica

Amici, il figlio di un famosissimo cantante entra nella scuola insieme ad altri studenti; scoppia già la polemica al talent show.

La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi si appresta a partire, ma a quanto pare ha già fatto nascere le prime polemiche.

Da anni ormai Amici è una delle vetrine più illustri per i giovani talenti, certi che qualora riuscissero a dimostrare la loro qualità durante le varie puntate del programma e attirare l’attenzione di pubblico e critica, avranno sicuramente modo di lanciare la propria carriera.

Vista l’importanza della competizione, che permette a chi vince di siglare un contratto fra i professionisti, fa già discutere la presunta presenza del figlio di un cantante famosissimo; ecco di chi si tratta.

Amici 21, polemica per la presenza di un figlio d’arte: di chi si tratta

In qualsiasi ambito, fa sempre discutere quando un figlio o una figlia segue le orme dei genitori intraprendendo il medesimo percorso professionale; nel mondo dello spettacolo però, la presenza dei “figli d’arte” fa sempre discutere.

Dall’altro lato, avere un cognome pesante non sempre è un bene per il figlio o la figlia in questione, poiché gli spettri della raccomandazione e i biasimi del pubblico e della critica sono dietro l’angolo.

Lo sa bene Luca D’Alessio, terzo figlio di Gigi D’Alessio, avuto dalla sua prima moglie, Carmela Barbato; stando a quanto emerge dalle registrazioni della prima puntata del talent, Luca sarà protagonista di questa nuova edizione entrando nella scuola di Amici.

Solo qualche tempo fa, Luca ha lanciato il suo primo singolo, il brano L’Orizzonte, che però non ha riscosso il successo sperato; forse anche da qui la decisione di partecipare ad Amici e giocarsi le sue carte sotto l’occhio attento della nuova professoressa di Canto, Lorella Cuccarini.

Luca al momento è l’unico dei figli di Gigi D’Alessio a seguire le orme del padre, così come a prendersi la grossa responsabilità di avere sempre l’ombra del padre in questo suo cammino.

Non è ancora confermata al 100% la presenza di Luca, ma in molti già lo etichettano come “raccomandato” e temono che il suo cognome possa in qualche modo condizionare la competizione; puntata dopo puntata, scopriremo se davvero Luca sarà al talent e, soprattutto, di che pasta è fatto.

Oltre alla Cuccarini, come docenti ci saranno anche Rudy Zerbi , Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry Raimondo Todaro, ex-ballerino di Ballando con le stelle; percorso inverso di quest’ultimo lo farà Arisa, che ha lasciato la sua cattedra proprio per sperimentarsi come ballerina nel programma della Carlucci.