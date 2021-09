Isabella Ricci di Uomini e Donne incanta ancora su Instagram; abito cortissimo e gambe in primo piano per la dama del dating show.

Per la gioia di tutti i telespettatori, la nuova edizione di Uomini e Donne è finalmente iniziata e, già da queste prime puntate, sta dando spettacolo. Mentre il pubblico ha avuto modo di conoscere le new entry, i soliti volti noti hanno cominciato a prendersi la scena come sempre.

Tra questi, c’è anche Isabella Ricci, che già la scorsa edizione aveva impressionato non soltanto per bellezza, classe ed eleganza, ma anche per la sua rivalità con Gemma Galgani; anche in queste prime puntate, le due hanno avuto modo di confrontarsi facendo scintille.

Forse anche in risposta a Gemma, e magari anche a Biagio, Isabella ha ora postato su Instagram un post provocatorio, che mette però in evidenza la sua bellezza.

Isabella Ricci tra sensualità e provocazione: l’abito cortissimo mette in mostra le gambe

La Ricci è sicuramente una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne; la 62enne romana è amatissima dal pubblico. La donna, che ha una laurea in Filosofia ed ha lavorato per anni come archivista e bibliotecaria frequentando noti ambienti culturali, si occupa ora della sua azienda operante nel settore del pet caring, Pet Village, che si occupa di fornire materiali per la cura degli animali domestici.

Isabella è apprezzata anche per un suo passato da modella, che si può intuire anche dal fisico che sfoggia oggi; molto alta e dal fisico statuario, la donna ancora oggi si presenta in studio in forma smagliante.

Per questo i fan sono sempre molto attenti ai suoi scatti, che già da questa estate ha iniziato a pubblicare con costanza sul suo profilo Instagram; questa volta, la donna si è mostrata con un abito sfavillante cortissimo, mettendo in primo piano le lunghe gambe e i tacchi argentati.

Leggi anche –> Guendalina Tavassi, avete mai visto la mamma? Sono due gocce d’acqua

“Non ti curar di loro, ma guarda e passa” si legge nella didascalia, per una citazione diretta della Divina Commedia di Dante, di cui ricorrono quest’anno i 700 anni dalla scomparsa.

Leggi anche –> La Vita in diretta si ferma: Ecco il motivo!

La foto è stata apprezzatissima ed ha fatto il pieno di like, ma la citazione dantesca potrebbe essere riferita anche appunto a Biagio e Gemma, che hanno criticato l’uso del social da parte della donna; addirittura, Gemma ha accusato Isabella di avere qualcuno “dietro” a sponsorizzarla, e le polemiche non sembrano destinate a finire.