Brutte notizie per il giornalista Alberto Matano. Bloccate le riprese di La Vita in Diretta, ecco cos’è successo.

Ormai l’estate è finita e tutti i programmi televisivi reduci dallo stop estivo stanno tornando in onda. Sin dai primi giorni di agosto, la rete pubblica Rai e Mediaset – di proprietà di Berlusconi – hanno lavorato affinché i palinsesti autunnali fossero pronti entro settembre. Erano molte le trasmissioni attese dagli italiani: la scorsa settimana hanno debuttato le nuove edizioni dei programmi di Canale 5, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip.

Al termine di questa settimana anche la Rai ha mandato in onda le nuove puntante dei suoi programmi, proprio ieri sera si è svolta la prima puntata di Tale e Quale Show – condotto da Carlo Conti. Tuttavia, proprio una delle trasmissioni della rete pubblica ha avuto in piccolo intoppo. Stiamo parlando di La vita in diretta, programma condotto dal giornalista Alberto Matano.

La vita in diretta, lo stop di lunedì

Proprio lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de’ La vita in diretta, programma condotto da anni dal giornalista Alberto Matano. Tuttavia, la trasmissione si prepara già a chiudere i battenti per la puntata di lunedì prossimo. Al termine della trasmissione infatti, il conduttore ha specificato che il prossimo appuntamento slitterà di un giorno – spostato a martedì 21 settembre.

Il motivo sarebbe relativo ad un altro programma destinato ad andare in onda proprio lunedì 20 settembre all’orario de’ La vita in diretta. Ecco quindi cosa vedremo all’inizio della prossima settimana.

Sembra che Alberto Matano abbia lasciato volentieri il posto ad una trasmissione molto interessante: Tutti a scuola – in diretta dall’Istituto tecnico di Pizzo Calabro – andrà in onda al posto di La vita in diretta e pare che, durante la puntata, interverrà anche il Presidente Mattarella.

E’ stato lo stesso Matano ad annunciare lo slittamento e il motivo della scelta: “Ci vediamo martedì perché lunedì c’è Tutti a scuola con il Presidente Mattarella, buon fine settimana a tutti”. Ebbene, ancora una volta il giornalista ha dimostrato la sua professionalità e per la prossima puntata della sua trasmissione attendiamo l’appuntamento martedì 21 settembre.