Alberto Matano pubblica una tenera foto in dolce compagnia. Il conduttore sta passando le vacanze in relax e ha regalato uno dolce scatto

La foto pubblicata su Instagram dal giornalista Alberto Matano stupisce tutti. Il conduttore sta passando le vacanze in compagnia del suo fedele amico e lo scatto pubblicato ha suscitato grandi emozioni. Il conduttore è felice e condivide il suo umore sul suo profilo social.

La scorsa stagione televisiva è stata un grande successo per il presentatore Alberto Matano. Il giornalista è ormai uno dei conduttori di punta della Rai e tra i più amati dal pubblico televisivo. Il giornalista ha terminato con successo la scorsa edizione del suo talk show e ha trascorso le vacanze in compagnia di un tenerissimo cane.

Alberto Matano, ecco la foto durante le vacanze

Il giornalista televisivo ha conquistato il pubblico con la sua conduzione de “La Vita in Diretta” e, alla fine della stagione, ha deciso di concedersi delle meritate vacanze. La destinazione scelta da Matano è stata la bella Sicilia, dove ha visitato le bellezze del luogo, lontano dal caos delle città.

Il conduttore ha deciso di condividere i giorni della sua vacanza con i suoi fan, pubblicando una foto sul suo account Instagram. Matano è in compagnia di una dolce e nuova conoscenza che ha fatto durante le sue vacanze, mentre lo scatto ha ottenuto numerosi likes da parte degli utenti.

La nuova conoscenza di Matano, infatti, è “il re della casa”, come riporta lo stesso giornalista sulla descrizione della sua foto pubblicata su Instagram. L’amico e protagonista della foto, infatti, è un magnifico cane Labrador, evidentemente “padrone” della casa in cui sta passando le vacanze il giornalista.

Matano, infatti, sta passando le vacanze come ospite in casa di amici e sembra aver trovato nuovi simpatici amici. La foto ha provocato reazioni emozionate da parte dei fan, in particolare la giornalista Roberta Capua, attuale conduttrice de La Vita in Diretta Estate, ha commentato la foto con alcune emoji.