Adriana Volpe dove vive: la casa da sogno dell’ex del Grande Fratello Vip

La bellissima showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip vive in una casa da sogno. Vi mostriamo dove vive Adriana Volpe

Adriana Volpe è tornata alla ribalta dopo la sua brillante partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La bella Adriana ha infatti deciso di partecipare ad un programma Mediaset dopo i tanti anni in Rai. Ma sapete com’è la casa da sogno di Adriana Volpe?

La storica ed ex presentatrice de “I Fatti Vostri”, ha conquistato i fan del programma trasmesso da Mediaset. I telespettatori vogliono sapere sempre di più sulla vita privata della bella Volpe, noi vi mostriamo la casa da sogno in cui vive.

Adriana Volpe e la sua casa da sogno, ecco dove vive



La conduttrice televisiva, nata a Trento e classe 1973, ha fatto il suo debutto televisivo dopo una lunga gavetta nello spettacolo. Inizia infatti come modella a Milano e, nel 1992 partecipa come concorrente a “La Ruota della Fortuna”. Debutta in tv come valletta un anno dopo, nel programma “Scommettiamo che…?”, trasmesso da Rai 1.

Raggiunge il successo prima con la conduzione di “Mezzogiorno in famiglia” e successivamente di “I fatti vostri”. La bella Adriana conduce una carriera di successo, Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip, facendo innamorare anche i telespettatori di Mediaset e fan del programma.

Dopo il grande successo, tanti fan vorrebbero saperne di più sulla bella presentatrice di Trento. Non tutti sanno, infatti, che Adriana Volpe vive in una casa da sogno. Il suo è un bellissimo appartamento in centro a Roma, in cui vive con suo marito Roberto Parli e sua figlia Gisele di nove anni.

Nell’appartamento si trova un’ampissima zona giorno, dove la bella Adriana passa gran parte del suo tempo. I mobili e la tonalità dei muri sono su un bianco panna molto elegante, coerente con lo stile della presentatrice.

Le stanze sono adornate di vasi con fiori e piante, con finestre ampie che le rendono molto luminose. Adriana e suo marito Roberto amano infatti leggere, proprio per questo è presente una grande libreria piena di libri e riviste.

Insomma, la bellissima Adriana ha scelto un meraviglioso “nido d’amore” in cui passare del tempo insieme a suo marito e alla sua bella bambina. Un appartamento elegante, sobrio e per nulla esagerato, in perfetta armonia con lo stile della conduttrice.