Luca Onestini, nuova fidanzata dopo Ivana: tutta la verità

Vediamo meglio insieme, le voci per quanto riguarda la nuova fidanzata di Luca Onestini, dopo la fine della sua lunga relazione con Ivana.

Sembra che la sua relazione che aveva tenuto banco per moltissimi mesi con la modella Ivana Mrazova sia terminata.

Stiamo parlando di Luca Onestini che si sta rilassando in questo momento in giro per tutto il nostro bel paese in compagnia di alcuni amici, e non solo.

Il gossip vocifera, infatti che accanto a Luca, ci sia già una nuova fiamma che gli fa battere il cuore, e per questo motivo in tanti credono che la loro relazione era terminata da tempo, e non solamente quando lo hanno comunicato insieme.

Come prima nuova fiamma si era parlato di Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, perchè insieme avevano condiviso alcune immagini su Instagram, ma in questo caso è stata prontamente smentita.

Luca Onestini e la ragazza misteriosa

La nota Deianira Marzano, nota blogger, ha fatto notare che Luca ha condiviso la stessa luna e lo stesso panorama, con una ragazza di nome Caterina.

Un’indizio vero e proprio che sta a significare che i due si trovavano nello stesso posto allo stesso momento.

Potrebbe essere nata così una nuova relazione dopo la fine di quella di Luca con Ivana, nata all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello nell’edizione del 2017?

Luca, aveva dichiarato che la relazione con la modella non poteva più proseguire, senza aggiungere particolari dettagli, ma si vocifera che sia stato lasciato tramite un messaggio di WhatsApp.

In questo momento, Ivana è tornata in Repubblica Cieca, per alcuni problemi in famiglia, mentre Luca si è trasferito nuovamente a Bologna, dove vuole terminare i suoi studi universitari.

Per quanto riguarda la sua relazione con questa ragazza misteriosa che si chiama Caterina, sicuramente se sono rose fioriranno, ed a breve vedremo qualche immagine felice della coppia, sui loro profili social di Instagram.