Vi ricordate di lui, Giorgio Manetti, il tronista più famoso del trono over di Uomini e Donne? Irriconoscibile oggi in piscina.

Tre anni sono ormai passati da quando Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne. “Il Gabbiano”, così come viene soprannominato per classe e fascino da spirito libero, è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over del dating show di Maria De Filippi; la sua travagliata storia con Gemma Galgani ha occupato puntate su puntate di U&D.

Dopo vari tira e molla e ulteriori frequentazioni con altre dame, George (come lo chiamava affettuosamente Gemma) ha abbandonato il programma ed è tornato fra le braccia del suo vecchio amore; l’esperienza al dating show lo ha però totalmente cambiato, tanto che ha deciso di mettere su carta le sue vicende nel libro Il gabbiano e le sue principesse. L’ex-cavaliere, però, oggi è irriconoscibile in piscina.

Giorgio Manetti, irriconoscibile in piscina: l’ex-cavaliere dopo Uomini e Donne

Lontano dagli studi di Canale 5, Giorgio è tornato ad occuparsi a pieno del suo vecchio lavoro da manager, godendosi le attenzioni della sua vecchia fiamma e la sua “nuova vecchia” vita.

Come quasi tutti gli italiani, anche Giorgio si è goduto e si sta godendo queste vacanze 2021, meno travagliate rispetto allo scorso anno ma comunque ancora segnate dalla pandemia. Su Instagram, Manetti ha pubblicato uno scatto che lo vede in costume immerso nell’acqua, diverso a come ce lo ricordavamo.

Leggi anche –> Can Yaman è rifatto? Spunta foto dal passato, la trasformazione

Rimane la capigliatura sbarazzina brizzolata, ma Giorgio ci appare molto più “cinematografico” rispetto a come eravamo abituati a vederlo nello studio di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Maurizio Costanzo curiosità: che studi ha fatto il giornalista

A cosa si deve questo nuovo “stile”? Proprio in questo periodo, Manetti è tornato dietro alle telecamere ma non di uno studio televisivo, bensì dietro quelle del cinema; ha infatti un ruolo nella commedia Uno strano weekend al mare, diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrà.