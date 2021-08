L’attore turco è nel pieno del successo e al centro delle indiscrezioni: Yaman è rifatto? spunta una foto dal passato

Il suo fascino e la sua bravura lo hanno portato sulla cresta dell’onda. Can Yaman è nel pieno del suo successo e in tanti si stanno chiedendo se, per dare brio alla sua notorietà, abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Secondo alcuni, infatti, Can Yaman è rifatto e spunta anche una foto del passato.

Sarebbe stata proprio questa foto a stuzzicare la curiosità dei più maliziosi, che si sono chiesti se davvero Can Yaman abbia fatto ricorso ad un centro estetico. Il suo fascino resta indiscutibilmente intatto e la sua popolarità intanto cresce.

La foto del passato. Can Yaman è rifatto?

Can Yaman è un attore, modello e avvocato turco di 31 anni famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di protagonista in “Bitter Sweet- Ingredienti d’amore” e, soprattutto, “Mr Wrong” dove interpreta il ruolo di Ozgur. Can è infatti uno degli attori più amati in Turchia, grazie alle sue numerose partecipazioni nelle serie tv.

Capelli bruni, fisico scolpito e sguardo penetrante, Can Yaman ha conquistato il suo pubblico grazie anche alla sua bellezza. Nel 2020 ha svolto il servizio militare obbligatorio in Turchia e in quell’occasione ha dovuto tagliare i suoi lunghi capelli. Da gennaio 2021 è fidanzato con la bella presentatrice italiana Diletta Leotta.

Bello, grandi abilità di recitazione e un fisico perfetto. Evidentemente tutto questo non deve essere bastato, visto che, secondo numerose indiscrezioni, Can Yamana avrebbe fatto ricorso al bisturi. Spunta infatti una foto del passato che ha stimolato la curiosità di molti.

Nella foto, si mette a confronto il Can Yaman degli anni di “Bitter Switter – Ricette d’amore” con quello di oggi che recita in Mister Wrong. Confrontando le immagini si può facilmente notare la differenza tra le due foto, in particolare il naso è molto diverso, più sottile e delineato.

Nonostante non esistano certezze sul ricorso alla chirurgia estetica da parte dell’attore, Can Yaman è al centro delle indiscrezioni. L’attore, per ora, non si è pronunciato e continua serenamente il suo lavoro e la sua bellissima storia d’amore con Diletta Leotta.