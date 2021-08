Grande Fratello, che fine ha fatto Augusto de Megni? Eccolo oggi

Vi ricordate di Augusto De Megni del Grande Fratello, vincitore della sesta edizione condotta da Alessia Marcuzzi nel 2006? Cosa fa oggi.

A più di vent’anni dal suo esordio, il reality show Endemol in onda su Canale 5 è ormai apprezzatissimo e seguitissimo in tutta Italia; edizione dopo edizione, un successo travolgente che ha portato anche alla realizzazione di una variante dedicata ai Vip.

Nel corso degli anni, molti dei vari vincitori (o partecipanti) sono diventati volti noti del mondo dello spettacolo, anche se a tutti non è toccata la stessa sorte; vi ricordate di Augusto De Megni, vincitore nel 2006?

Augusto De Megni, la vita dopo il Grande Fratello

Augusto si è aggiudicato il Grande Fratello 6 condotto allora da Alessia Marcuzzi; proprio in quella edizione, tra l’altro, il montepremi per il vincitore ha toccato la quota più alta mai messa in palio, 900 mila euro.

Un bel gruzzolo è dunque finito nelle tasche di De Megni, che subito dopo il reality ha ottenuto un posto come opinionista di Controcampo Ultimo Minuto per la stagione 2006/2007; proprio lui che, all’epoca del GF, era un calciatore e uno studente.

La stagione successiva ha condotto Lunedì Gol, ma dopo questo non ha più avuto un ruolo attivo nel mondo dello spettacolo. Augusto è tornato quindi alla sua vita di sempre, godendosi la tranquillità della sua vita quotidiana.

Inoltre, l’ex-gieffino sembra non essere molto attivo sui social, a dimostrazione di come non ci tenga minimamente ad essere continuamente sotto i riflettori. Poche informazioni sulla sua vita, ma ciò che è certo è che il GF continuerà a proporre al grande pubblico tanti altri partecipanti.

Nel frattempo, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è pronto a partire, con grandissimi nomi pronti a confrontarsi e relazionarsi all’interno della casa più spiata d’Italia; le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sono avvisate.