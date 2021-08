Mara Venier, confessa: “nessuno mi assicura la completa guarigione”

La conduttrice della Rai Mara Venier ha svelato in un’intervista quali sono le sue reali condizioni di salute. Scopriamole insieme.

E’ impressa in tutti noi l’immagine di Mara Venier negli studi di Rai 1, mentre era sofferente e conduceva lo stesso il suo programma Domenica In.

Aveva dovuto affrontare un’operazione ai denti, finita molto male, però. Infatti, la conduttrice sta ancora affrontando una riabilitazione dopo l’operazione, a causa di un impianto dentale che è stato posizionato male.

Al settimanale Gente, Mara Venier ha rivelato cosa deve ancora affrontare e quali sono le conseguenze dopo tutte le operazioni subite. Ecco le sue parole “A lesione del nervo in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è ancora. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno mi assicura la completa guarigione. Comunque, sono in buone mani e sto cercando di reagire”.

Le condizioni di salute di Mara Venier

La strada per la sua riabilitazione è ancora in salita, ci vorrà del tempo prima che si riprenda e torni ad essere come era prima, insomma la zia Mara che tutti noi conosciamo.

Ed ancora ha raccontato: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e talvolta faccio ancora un po’ fatica”.

Ed ha aggiunto “Ero talmente smarrita sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto più Domenica In”.

Zia Mara ha confessato che aveva deciso di lasciare la trasmissione di Rai 1, ma poi qualcosa le ha fatto cambiare idea. Cosa? Ovviamente, l’amore che il suo pubblico ha nei suoi confronti.

Un suo sogno grande è quello di condurre il Festival di Sanremo, ma per lei la scalinata dell’Ariston è impossibile da fare, poiché soffre di Spondilolistesi. Ed ha rivelato “Ho due vertebre spostate, (…) e c’è una sola persona per la quale rischio l’osso del collo. Quando tende le manine per salire in braccio e lo prendo. Poi passo il resto della giornata a letto bloccata. Ma ne vale la pena”.

Siete pronti a rivedere Zia Mara alla conduzione di Domenica In?