Il noto dating show sta tornando, rivelati i nomi dei possibili tronisti che ci faranno compagnia questo autunno su Canale5.

La messa in onda della prossima edizione di Uomini e Donne – programma condotto dalla indiscussa regina di Mediaset, Maria De Filippi – è prevista per il 13 settembre 2021. Come spesso accade, circolano già moltissime indiscrezioni su quali saranno i tronisti che ci faranno compagnia nella stagione fredda. Ecco rivelata qualche anticipazione.

Anticipazioni Uomini e Donne 2021-2022

Come ogni anno, ad affiancare Maria De Filippi nella conduzione del programma, ci saranno gli storici opinionisti: Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansano. Li vedremo presto sul piccolo schermo e non vediamo l’ora di scoprire quali colpi di scena ci riserverà il magico trio scelto appositamente dalla regina di Mediaset.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, che fine ha fatto Eugenia? Eccola oggi dopo Massimiliano Mollicone

Per quanto riguarda gli ambiti troni, sono due i nomi che, secondo alcune indiscrezioni, sono stati confermati dalla De Filippi. I tronisti che a settembre entreranno negli studi Mediaset per cercare l’amore sono Joele ed Andrea Nicole.

Il primo fortunato a sedere sull’ambita poltrona rossa sarà il 26enne milanese Joele. Su di lui sappiamo che ama moltissimo calcio e basket e che è diplomato in ragioneria. Ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per riscattarsi dopo una cocente delusione d’amore: la sua fidanzata l’ha tradito con il suo migliore amico.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi curiosità: perché siede sempre sugli scalini a Uomini e Donne, il motivo

Joele rispetta quindi la descrizione che Maria De Filippi fornì qualche mese fa sul suo tronista ideale: la conduttrice si è infatti stufata di dare spazio a ragazzi fanatici dei social e futuri influencer; ha voluto invece, nella prossima stagione, portare nei suoi studi ragazzi veri, genuini e semplici.

La novità più grande di UeD sarà rappresentata proprio dall’arrivo di Andrea Nicole, la prima tronista transgender nella storia di Uomini e Donne. Come spesso accade, Maria De Filippi ha voluto mostrare il suo sostegno alle battaglie che vive la nostra contemporaneità: era già successo qualche anno fa con l’inserimento del trono gay e, ad oggi, con il dibattito sulla Ddl Zan e simili, la storica conduttrice ha voluto mostrare come il suo programma sia improntato appunto sull’inclusività di ogni genere.

LEGGI ANCHE —> Ued anticipazioni, ritorno di fiamma tra Gemma e Nicola? Le ultime novità

Le registrazioni del programma sono iniziate il 24 agosto, aspettiamo a questo punto con fermento la messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne 2021-2022.