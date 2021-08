Uomini e Donne, che fine ha fatto Eugenia? Eccola oggi dopo Massimiliano Mollicone

Eugenia Rigotti di “Uomini e Donne” alla fine non è stata scelta da Massimiliano Mollicone, il tronista che stava corteggiando. Ma che cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Eugenia Rigotti è stata una delle corteggiatrici più in vista nell’ultima edizione di “Uomini e Donne”. Approdata al dating show di Canale 5 per corteggiare il tronista Massimiliano Mollicone, Eugenia ha fatto breccia nel suo cuore ma non abbastanza: alla fine il bel tronista ha scelto l’altra pretendente Vanessa. Dopo la fine del programma Eugenia sembra averci messo una pietra sopra: ecco come sta oggi.

Classe 2001, Eugenia studia Giurisprudenza, facoltà alla quale si è iscritta dopo aver frequentato il Liceo Classico Prati di Trento. La sua partecipazione a “Uomini e Donne” ha stupito tutti: Eugenia non è la classica ragazzina in cerca di visibilità in tv. Al contrario, la sua personalità è molto diversa da quella delle altre corteggiatrici.

Quando è approdata al dating show, infatti, contava solo 277 followers su Instagram ed il suo profilo era privato.

Una riservatezza estrema, quindi, che la distingue da tutte le altre, spesso ragazze provenienti già dal mondo della tv locale o comunque alla ricerca del successo in tv e sui social. Ma non solo, una misura della serietà di Eugenia la si ha anche considerando che prima di “Uomini e Donne” la ventenne ha avuto una sola grande storia d’amore con un ragazzo incontrato 6 anni prima. Insomma, una vera rarità.

Durante il programma Eugenia grazie alla sua elegante bellezza e intelligenza ha fatto subito breccia nel cuore del tronista Massimiliano Mollicone, che però alla fine ha scelto un’altra pretendente, Vanessa Spoto. Ma Eugenia non si è lasciata abbattere e anzi, recentemente ha confermato di avere classe da vendere con le dichiarazioni che ha rilasciato sull’accaduto.

È stato in risposta alla domanda di un follower sui social che Eugenia si è raccontata a cuore aperto, dimostrando di non avere rancore e anzi di essere rispettosa delle scelte degli altri. “Ti manca Massimiliano?“, era la domanda, forse un po’ scontata. Ma la risposta non lo è stata affatto.

“Subito dopo la scelta mi è mancato tantissimo“, ha dichiarato Eugenia tramite i social, in risposta al follower. Ma subito dopo chiarisce che giorno dopo giorno le è mancato sempre meno, fino ad arrivare a non mancarle più.

“Sono felice per lui, sono bellissimi insieme e auguro a loro un amore che duri tutta la vita“, ha poi aggiunto riguardo alla sua storia con Vanessa.

Insomma, nonostante non sia stata la scelta del tronista, la ventenne non si è certo abbattuta, anzi, con molta intelligenza ha cercato di imparare dall’esperienza e trarne il più possibile. Oggi su Instagram conta ben 64mila followers! Attualmente si sta godendo le vacanze tra Napoli, Amalfi, la Corsica e la sua amata Trento, città natale.

