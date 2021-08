Ritorna Uomini e Donne, ecco la data di inizio del programma di Canale 5 e quando rivedremo Maria De Filippi in tv

È sicuramente uno dei programmi televisivi più seguiti. Uomini e Donne è in pausa estiva, ma presto tornerà in tv con Maria De Filippi, Tina Cipollari e tutti i protagonisti della trasmissione che va in onda su Canale 5.

Dopo una pausa per l’estate e le meritate vacanze per lo staff e la conduzione, “Uomini e Donne” è pronto a tornare con importanti novità, nuovi personaggi e, ovviamente, con la bella Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ecco la data d’inizio di ritorno del programma di Maria De Filippi

L’attesa sta finalmente per finire, dopo un’estate bollente, “Uomini e Donne” sta per tornare sul palinsesto di Canale 5. Il dating show più seguito d’Italia tornerà a farci compagnia, con tutti i protagonisti della stagione. Ma quando inizia Uomini e Donne?

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

La prima puntata dell’edizione 2021 di “Uomini e Donne” andrà in onda il 13 settembre 2021. Maria De Filippi, il pubblico e tutti i protagonisti del programma registreranno la puntata il 23 agosto.

Intanto, si moltiplicano le voci dei possibili nuovi tronisti, i quali vengono scelti dalla stagione precedente. I nuovi protagonisti, infatti, saranno i corteggiatori più apprezzati che non sono stati scelti l’anno scorso.

In lizza tra questi ci sono sicuramente:

Eugenia Rigotti : non scelta dal tronista Massimiliano Mollicone;

: non scelta dal tronista Massimiliano Mollicone; Carolina Ronca : il tronista Giacomo Czerny non l’ha scelta, preferendo Marina;

: il tronista Giacomo Czerny non l’ha scelta, preferendo Marina; Matteo Ranieri: scelto da Sophie Codegoni, ma la relazione è finita dopo pochi giorni;

Tra i papabili futuri tronisti troviamo anche Giorgio di Bonaventura, non scelta di Sophie Codegoni e infine Gabriella Ester Maglione.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

Insomma, la nuova stagione di Uomini e Donne promette grandi emozioni e nuove intriganti relazioni.