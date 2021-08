Morgan e Asia Argento, perché si sono detti addio? Spunta la verità

Asia Argento e Morgan sono state una delle coppie più tormentate tra i vip. Ma che cosa gli ha spinti davvero a lasciarsi? Ecco come è andata tra i due.

La loro è una delle coppie più chiacchierate dello showbiz: stiamo parlando di Asia Argento e Morgan. L’attrice e figlia del regista Dario e il musicista dei Blu Vertigo hanno fatto molto scandalo in passato per la loro relazione e continuano a far parlare di loro anche per la lunga guerra dopo la rottura che va avanti ancora oggi. Ecco i motivi e che cosa è emerso sulla loro storia, a distanza di molti anni.

Era il 2001 quando Morgan e Asia Argento hanno annunciato l’inizio della loro relazione. Entrambi già conosciuti nel mondo dello spettacolo – lui nella musica e lei nella recitazione – nello stesso anno hanno dato alla luce la loro prima ed unica figlia, Anna Lou, che oggi ha 20 anni.

La loro relazione, durata sei anni, non è certo stata tutta rosa e fiori, anzi. E così è stato anche dopo che si sono lasciati. La guerra tra i due si è svolta a suon di dichiarazioni e frecciatine nelle varie ospitate a diversi show televisivi.

Asia e Morgan, i veri motivi dietro al loro addio

Morgan ne aveva parlato apertamente durante la sua ospitata al programma “La mia passione”: la storia con Asia gli aveva provocato molto dolore. Durante tutto il periodo della relazione con la figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi il musicista era stato molto male. Morgan ha raccontato anche che lei gli faceva di tutto e che lo aveva portato all’esasperazione. Addirittura il cantante era arrivato a pesare 45 chili e la sua autostima era arrivata ai minimi livelli.

Anche la Argento, però, spesso è ritornata a parlare della loro relazione. In un’intervista per il settimanale “F” l’attrice aveva dichiarato non essere assolutamente vero che la relazione con Morgan avesse rovinato la vita al cantante, anzi, durante gli anni della loro frequentazione questo era stato molto creativo e produttivo musicalmente parlando. E poi Asia ha svelato un retroscena rimasto fino ad ora inedito: Morgan voleva farsi vedere per le strade insieme a lei perché lei era famosa, all’epoca molto di più di lui.

Non solo, ospite a “LIVE – Non è la D’Urso” la nota attrice aveva sbugiardato le parole di Morgan: il membro dei Blu Vertigo non era dimagrito a causa della storia tormentata con Asia, bensì per la droga di cui abusava eccessivamente. A questo, poi, la Argento ha aggiunto che era stato lui a lasciarla, fuggendo con la loro figlia. Infine, la figlia di Dario Argento aveva negato con decisione di avere picchiato l’ex mentre questo dormiva, cosa che invece era stata denunciata da Morgan stesso.

Insomma i due irriverenti personaggi del mondo dello spettacolo non si smentiscono nemmeno nella loro vita privata. Anche se recentemente c’è stato un momento in sui si vociferava di un loro possibile ritorno di fiamma, in realtà i due continuano a stare separati. Lui ha avuto diverse storie tra cui quella con Alessandra Cataldo, già finita in cenere, lei invece pare che ora sia felicemente single e che ci voglia restare. Ma per il bene della loro Anna Lou, oggi ventenne, i due stanno provando ad avere rapporti il più distesi possibile.