Barbara D’Urso, da regina incontrastata di Canale 5,è stata improvvisamente messa in discussione: la decisione di Mediaset sul suo futuro.

Negli ultimi anni, il palinsesto di Canale 5 è stato dominato dai programmi di Barbara D’Urso; Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque e poi Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Insomma, la conduttrice nell’ultimo decennio, che piaccia o no, è stata uno dei volti copertina della Mediaset; le cose però sono cambiate con le chiusure anticipate sia di Domenica Live sia di Live – Non è la D’Urso, con Mediaset probabilmente scontenta del troppo gossip sulla sua rete ammiraglia.

Si è molto parlato del Brin queste ultime settimane e, ora, la rete del Biscione sembra aver deciso.

Barbara D’Urso, quale futuro in Mediaset? Le indicazioni

Il nuovo palinsesto di Canale 5 darà molto più spazio a Verissimo di Silvia Toffanin, per questa nuova stagione in onda anche di domenica, così come protagonista sarà anche Anna Tatangelo.

Ma ci sarà la D’Urso? Al momento, è stato confermato Pomeriggio Cinque, che partirà il prossimo 6 settembre nella consueta fascia pomeridiana, dalle 17.30 alle 18.40 circa.

A differenza degli scorsi anni però, ci sarà molto meno spazio per il gossip e per tutto quello che è stato etichettato come puro “trash”; Mediaset ha intenzione di indirizzare il programma esclusivamente sull’informazione e sulla cronaca, con spazio anche per elementi di costume e società, attualità ed esclusive.

Grande colpo subito dalla D’Urso quindi, che vedrà ridotto di molto il suo spazio sulla rete principale Mediaset; in molti hanno cominciato ad ipotizzare che dietro la chiusura dei suoi due programmi ci sia un drastico calo di ascolti, ma la conduttrice ha sempre smentito questa ipotesi.

Dopo tutti gli ascolti da record, il format della conduttrice sembra quindi aver perso appeal sul pubblico, o per lo meno sui vertici Mediaset; cosa ne penserà Carmelita di tutto questo?