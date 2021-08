Il Paradiso delle signore 6: ecco la nuova Venere, vi stupirà

Vediamo insieme la nuova Venere che farà ingresso nell’amata soap opera Il Paradiso delle signore 6 in onda dal 13 settembre.

Come sappiamo per tutto il periodo estivo, Il Paradiso delle Signore non ci ha mai lasciato e sono andati in onda le vecchie stagioni, partendo dalla terza in poi.

Hanno ugualmente riscosso un’incredibile successo di pubblico, ma tra pochissimi giorni, finalmente potremmo assistere alle nuove puntate delle sesta stagione.

LEGGI ANCHE —-> Uomini e Donne, che fine ha fatto Eugenia? Eccola oggi dopo Massimiliano Mollicone

In questi giorni stanno circolando varie voci, su nuovi ingressi e vari addii al programma, ma ecco confermata la prima Venere che entrerà nel programma.

Ecco la nuova Venere

Iniziato con il dire che il suo ingresso non si era mai vociferato nelle settimane precedenti, nemmeno direttamente dagli attori.

Dovremmo quindi famigliarizzare con la nuova Venere e con il suo volto, al quale non eravamo assolutamente preparati.

L’anticipazione, è arrivata direttamente dal profilo di Alessandro Tersigni che tramite il suo profilo social di Instagram ha mostrato le sue colleghe, che erano, Lara Komar e Grace Ambrose ossia Gloria Moreau e Stefania Colombo, all’interno della soap.

Ma nelle inquadrature si vede anche un’altra ragazza vestita da Venere, ma con i capelli mossi e rossi, e l’attrice non è stata taggata, come le precedenti.

E come è sembrato di vedere, non sembrava ne Valentina Bartolo ne Lucrezia Massari, ma i vari utenti hanno riconosciuto un’altra attrice, ovvero Gaia Bavaro.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso, quale sarà il suo futuro? La decisione di Mediaset

Ma non possiamo sapere se effettivamente sarà lei, e soprattutto come si chiamerà questa Venere che non era stata annunciata all’interno del cast per la nuovissima stagione del Paradiso delle Signore che vedremo a brevissimo.

E voi cosa ne pensate? Come mai non è stata taggata nel breve video pubblicato su Instagram da Tersigni? E sopratutto come si intreccerà la sua storia con quella delle altre Veneri?