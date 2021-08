E’ finita definitivamente la storia d’amore che legava Silvio Berlusconi a Francesca Pascale. Scopriamo insieme i veri motivi.

A comunicare ufficialmente la rottura tra l’ex Presidente Silvio Berlusconi e Francesca Pascale ci ha pensato l’ufficio stampa di Forza Italia, il quale ha dichiarato: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia […] ma non vi è fra loro nessuna relazione sentimentale o di coppia“.

E’ quindi confermata la fine della storia d’amore che durava ormai dal 2006, i due si erano conosciuti il 5 ottobre, la Pascale incrociò lo sguardo dell’ex premier e gli consegnò un bigliettino con il suo numero di telefono. La loro relazione venne ufficializzata il 16 dicembre 2012 dallo stesso Berlusconi, durante un’intervista a Domenica Cinque con Barbara D’Urso.

E’ finita tra Berlusconi e Francesca Pascale, ecco perché

Dopo l’annuncio della fine della loro relazione, i gossip e i pettegolezzi si sono scatenati e molti si sono interrogati su quali siano le vere motivazioni che abbiano spinto i due a separarsi. Pare che, ufficialmente, Silvio Berlusconi e Francesca Pascale abbiano semplicemente preso strade diverse. La scintilla, che li aveva legati più di dieci anni fa, si è affievolita con il passare del tempo e, ad oggi, nella coppia è rimasto solo un profondo sentimento di amicizia.

LEGGI ANCHE —> Pier Silvio Berlusconi, che fine ha fatto la sorella Marina? Eccola oggi

In realtà, negli ultimi mesi, è circolata la voce secondo cui l’ex premier si sia già infatuato di una nuova giovane donna, Marta Fascina. Che l’incontro con la 31enne centri qualcosa con l’addio a Francesca Pascale?

I due sono stati paparazzati recentemente in Sardegna, mano nella mano. Sembra che l’ex Presidente del Consiglio non ci abbia messo molto a dimenticare per sempre la storica compagna Francesca Pascale, ormai il politico è totalmente coinvolto dalla nuova fiamma.

LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin confessione su Berlusconi: “Mio suocero travestito da…”

Marta Fascino ha 31 anni ed è una deputata di Forza Italia, galeotto infatti è stato lo stesso partito che vede Berlusconi protagonista da quasi trent’anni. I due stanno insieme dal 2020, lo stesso anno in cui è stata ufficializzata la separazione con la Pascale. Viene quindi naturale presupporre che, forse, Silvio Berlusconi abbia cominciato a nutrire interesse per la giovane collega politica quando ancora era legato alla showgirl. Che questo abbia spinto l’ex premier a velocizzare la separazione con Francesca? A voi le conclusioni.