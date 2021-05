Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi annuncia di non votare più Forza Italia a seguito delle pesanti affermazioni di Antonio Tajani. Ecco cos’è successo.

Antonio Tajani parla di famiglia e riporta l’Italia al Medioevo. Secondo il vicepresidente di Forza Italia un nucleo familiare non è tale se non ci sono dei figli: “La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste” ha affermato. Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha espresso la sua retrograda opinione nel corso della conferenza stampa di Forza Italia sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Oltre al concetto arrivato direttamente dal Paleolitico, una affermazione simile proprio a ridosso della festa della mamma risuona ancora più grave. L’esponente di Forza Italia dovrebbe essere conscio che sono moltissime le famiglie nel nostro paese che non hanno figli. Molte volte per scelta ma altre per problemi di infertilità o decine di altre casistiche che non sta a Tajani giudicare. Per aggiungere al suo pensiero discriminatorio anche uan nota decisamente sessista, Tajani ha voluto specificare che il suo partito aiuta le donne: “La donna si realizza pienamente con la maternità e noi dobbiamo tutelare il ruolo della donna nella società..”. Questo secondo il Tajani pensiero, significherebbe che le donne si realizzano “pienamente” solo attraverso la maternità e quindi il loro ruolo principale è quello di mettere al mondo figli. Chi non dovesse farlo, non solo non è degno di affermare di essere un componente di una famiglia ma appare anche come individuo non realizzato o meglio non realizzato del tutto.

Tra le tante personalità politiche e non solo, insorte a seguito delle dichiarazioni del coordinatore, ha voluto intervenire anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. La bionda 35enne ha voluto manifestare tutto il suo dissenso attraverso una storia Instagram nella quale annuncia che non voterà più Forza Italia. Francesca ha pubblicato una foto di Tajani con la didascalia: “Perché non voto più @forzaitaliaufficiale!”. Il tutto accompagnato dal famosissimo brano dei Doors “The end” come sottofondo. Una decisione più che giustificabile che non sarà l’unica donna di destra a prendere. Oltre alla questione dei diritti delle famiglie la Pascale ha voluto dare il suo supporto anche alla comunità Lgbt, manifestando la speranza che il ddl Zan venga al più presto approvato.

Anche su questo tema Tajani ha annunciato che Forza Italia voterà contro perché la proposta di legge non è una priorità del paese. Fortunatamente il partito al momento non è compatto e molti esponenti hanno già annunciato che si dissoceranno. Ci auguriamo che ciò avvenga anche per le ultime affermazioni del vicepresidente.