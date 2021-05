Fabrizio Corona querelato da Selvaggia Lucarelli per aver pronunciato frasi sessiste nei suoi confronti, si difende accusandola di averlo violentato sessualmente.

Fabrizio Corona è uscito dal carcere solo da qualche settimana ma nelle ultime ore ha già dovuto fare ritorno in un’aula di tribunale. Questa volta non ha dovuto rispondere alle accuse di estorsione o riciclaggio di denaro ma di alcune frasi rivolte alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Nello specifico la Lucarelli lo ha denunciato per diffamazione a seguito di alcuni post su Instagram e di alcune frasi pronunciate dall’ex manager dei fotografi nel programma Non è l’arena condotto da Massimo Giletti.

Corona sostiene che la giornalista lo avrebbe attaccato pubblicamente più volte solo perché lui non avrebbe ceduto alle sue avance sessuali: “Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Frasi che la Lucarelli ha deciso di querelare perché sessiste e orientata a delegittimare la sua professionalità. Lo scorso 5 maggio c’è stata la prima udienza davanti al giudice Daniela Clemente. Corona è stato subito rimproverato per essere arrivato in ritardo e soprattutto per non aver messo la mascherina, poi regolarmente indossata.

Durante il confronto tra gli avvocati Corona è intervenuto accusando la Lucarelli di violenza sessuale nei suoi confronti. L’episodio citato dall’ex marito di Nina Moric è successo nel 2010 durante Celebrity now un programma televisivo in onda su Sky, condotto da Selvaggia. In quell’occasione la giornalista seguendo il copione della serata baciò in bocca Corona.

Ascoltate le assurde accuse di Fabrizio la Lucarelli, incredula, ha obiettato raccontando che si trattava di uno Sketch creato dagli autori e concordato e autorizzato da Corona. “L’accusa è ovviamente ridicola e surreale e conferma il tentativo di Corona di screditarmi nella mia sfera sessuale, tema per cui è imputato“, ha chiarito la giornalista. Le affermazioni di Corona hanno ulteriormente innervosito Selvaggia Lucarelli che ha annunciato davanti al giudice che viste le ulteriori gravi accuse dell’imputato, oltre alla querela per diffamazione provvederà a denunciarlo anche per calunnia.

“Naturalmente possiedo il video di quell’intervista, da cui si evince che gli chiedo anche il permesso e che lui me lo concede, video che allegherò alla denuncia” ha concludo la giornalista.