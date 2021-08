Stefano de Martino, avete mai visto dove vive? Casa da sogno

Vediamo insieme l’incredibile abitazione che ha scelto Stefano De Martino per vivere da solo, un sogno per moltissimi di noi.

Come sappiamo dal punto di vista lavorativo per Stefano De Martino sembra procedere tutto a gonfie vele.

Il successo della passata stagione televisiva con Stasera tutto è possibile è stato incredibile, ed in questo momento sta girando con uno spettacolo teatrale.

Ma avete mai visto dove ha deciso di vivere il ballerino e presentatore Stefano De Martino? Vi lascerà senza parole.

In una recente intervista alle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, aveva dichiarato di essere felicemente scapolo, e di passare il suo tempo libero in compagnia del figlio avuto con Belen, Santiago.

Stefano De Martino: casa da sogno

Anche per la prossima stagione televisiva il programma è confermato, e siamo sicuri che ci saranno altre novità all’orizzonte per lui, perchè è davvero molto bravo ed amato dal pubblico a casa che lo segue sempre con grande interesse.

In pochi, infatti, erano a conoscenza della sua parte comica, come ha mostrato nello show in onda sulla Rai.

Ma torniamo alla sua incredibile abitazione, dove sono presenti grandi spazi e rifiniture davvero di pregio.

Per quanto riguarda l’arredamento tutto sembra essere molto giovanile, come d’altronde è il padrone di casa.

I colori sono molti rilassanti ed in perfetta armonia tra di loro, come mostra la foto, a terra c’è un bellissimo parquet di legno.

Stefano De Martino in quella intervista aveva anche dichiarato le seguenti parole.

“Vengo da una famiglia umile. Non ho bisogno di guidare una macchina potente o di avere un orologio prezioso. Conosco il valore dei soldi e li utilizzo per programmare un viaggio o affrontare un’emergenza”

Insomma un ragazzo davvero d’oro che ha scelto una casa bellissima ma senza alcun tipo di eccesso come ci capita di vedere in altre case di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che è uno spaccato della casa da single, o meglio papà single di Stefano de Martino?