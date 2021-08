Avete mai visto la bellissima figlia di Giancarlo Magalli? si chiama Michele ed è un incanto. L’amato conduttore è molto geloso della sua vita privata ma ancora di più della sua secondogenita. Vediamo nel dettaglio com’è la giovane ragazza.

Giancarlo Magalli è sicuramente uno dei conduttori più amati ed apprezzati del piccolo schermo. Tra pochi giorni il presentatore ritornerà alla guida de I Fatti Vostri, programma seguitissimo dal pubblico della Rai.

Magalli è molto geloso della sua vita privata, infatti cerca di non far mai trapelare nessuna notizia sui suoi fatti personali, ma è ancora più geloso di sua figlia Michela, che ormai da diverso tempo, è seguitissima sui social.

Non molto tempo fa, Giancarlo Magalli è stato invitato come ospite in Vieni da me in cui è apparsa anche sua figlia Michela. Da quel momento, grazie alla sua bellezza disarmante è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori.

Nel corso della puntata la ragazza si è presentata come web influencer, ovviamente i fan incuriositi, sono corsi immediatamente a vedere il suo profilo Instagram che da quel momento è si è riempito di followers.

Ma conosciamo più nel dettaglio la bellissima figlia di Giancarlo Magalli.

Michela: conoscete la figlia di Giancarlo Magalli?

Michela è nata dalla relazione tra Magalli e Valeria Donati, inoltre, la rafazza ha anche una sorella maggiore, Manuela, venuta al mondo dal primo matrimonio del conduttore con Carla Crocivera.

La giovane ragazza è molto legata al padre, infatti i due sono inseparabili e hanno un bellissimo rapporto.

Michela è un’influencer molto seguita sui social, i suoi followers la riempiono di complimenti sotto le foto e bisogna ammettere che è davvero bellissimo. La figlia di Magalli si mostra ai fan tramite i suoi scatti sensuali che infiammano la rete.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sempre tramite il suo profilo Ig, si intuisce che la ragazza abbia un fidanzato, anche se l’ultimo post con il ragazzo, risale al 2019.

Non tutti sono a conoscenza del brutto periodo che Michela e la sua famiglia hanno dovuto affrontare per via di una malattia che la ragazza ha scoperto di avere.

Nel 2018, la figlia di Magalli è stata ricoverata in ospedale per via della Sindrome Dress, scaturita da delle penicilline come probabile reazione allergica. Per fortuna la ragazza si è ripresa alla grande e ad oggi continua la sua vita in tutta serenità.

Cosa ne pensate? Vi piace la figlia di Giancarlo Magalli?