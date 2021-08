Il presentatore ha avuto una relazione con la bellissima Roberta Morise, ecco chi è la ex di Carlo Conti e perché si sono lasciati

Carlo Conti è uno dei presentatori di punta della Rai. Il famoso conduttore sta conducendo una brillante carriera in televisione. Ma conoscete la sua ex fidanzata? Ecco chi è e perché si sono lasciati.

Il presentatore toscano ha raggiunto il successo grazie alle sue abili conduzioni televisive. La sua vita privata ha destato particolari attenzioni e molti si sono chiesti quali storie amorose abbia avuto Carlo Conti, oggi vi parliamo della sua ex fidanzata.

Roberta Morise, la ex di Carlo Conti

Conti nasce nel 1961 a Firenze e già da subito esplode la sua passione per la tv e lo spettacolo. Inizia infatti come speaker radiofonico dopo aver rinunciato al suo vecchio lavoro. Scelta che poi si rivelerà azzeccata, perché Conti raggiungerà subito il successo.

Dopo qualche anno in radio, Carlo Conti approda in tv e riesce a crearsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo, diventando poco a poco uno dei conduttori più amati in Italia.

Oggi Carlo Conti è sposato con la costumista Francesca Vaccaro, con cui ha avuto un figlio, Matteo, nel 2014. Prima di crearsi la bellissima famiglia che ha ora, Carlo Conti ha avuto diverse relazioni, tra cui quella più famosa con la bellissima Roberta Morise.

La splendida Roberta era una delle principali veline de l’Eredità, programma presentato con successo proprio da Carlo Conti. la bella ballerina e showgirl ha lavorato al programma di Rai 1 per 3 anni consecutivi.

I due si sono conosciuti davanti ai riflettori del programma televisivo. Nonostante i due abbiano lavorato benissimo e con successo insieme all’Eredità, la loro relazione non è durata molto. Nel 2011, infatti, la storia tra Carlo Conti e Roberta Morise finisce e, un anno dopo, Conti sposa la sua attuale moglie.

Nonostante la bella Morise abbia sempre dichiarato che la relazione con Carlo Conti sia stata una delle sue più importanti storie d’amore, l’ex velina ha spiegato i motivi della fine dicendo che, con il passare del tempo, la passione tra i due era praticamente sfumata.

Oggi la bella Roberta è diventata un conduttrice televisiva e, dopo una breve parentesi a Sky Arte, la bella Roberta ha condotto fino al 2020 “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli.