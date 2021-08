Sabrina Salerno ieri e oggi: com’era e com’è la cantante, la trasformazione

L’icona della pop italiana degli anni ’80 oggi è ancora bellissima. Ma sapete com’era Sabrina Salerno nei primi anni della sua carriera?

Il successo per Sabrina Salerno è arrivato negli anni ’80, quando ha conquistato grande popolarità e apprezzamento grazie alle sue canzoni. Tutti ricordano il suo singolo Sex Girl and Boys (Summertime Love). Ma ricordate com’era la cantante e com’è diventata oggi? Ecco la sua trasformazione.

Un dubbio ve lo togliamo subito: Sabrina Salerno era bellissima anni fa e lo è tutt’ora. La bella showgirl e cantante italiana, scoperta dal produttore discografico Claudio Cecchetto, ottenne grande successo in tutta Europa, anche grazie alla sua straordinaria bellezza.

Sabrina Salerno ecco com’era e com’è oggi la cantante

La bella Sabrina ha spopolato in Italia e si è fatta conoscere tantissimo anche in Europa. La sua notorietà è arrivata non solo per la sua incredibile bellezza, ma anche per le sue capacità e grandi abilità. Oltre a cantare, la showgirl ha recitato a teatro e lavorato in programmi radiofonici e televisivi.

La notorietà, negli anni, non è diminuita e oggi la bella cantante genovese ha un grande seguito anche sui social. Su Instagram, infatti, la showgirl vanta più di 700mila followers e spesso pubblica contenuti come foto e video che mettono in mostra la sua bellezza. Ma com’era da giovane la bella Sabrina?

Sabrina Salerno, infatti, è sempre stata bellissima e oggi è ancora un’icona di bellezza per il pubblico italiano. Nonostante i cambiamenti e gli anni passati, la bellezza della cantante è rimasta invariata. La sua forma fisica è smagliante come un tempo, grazie ad una corretta alimentazione e tanto esercizio fisico.

Negli anni di inizio carriera, la bella Sabrina aveva lo stesso sguardo penetrante che ha oggi, insieme ai suoi lunghi capelli scuri e occhi marroni bellissimi. Insomma, le differenze tra com’era e com’è la cantante oggi sono minime, grazie anche ad impegno e dedizione della famosa showgirl.