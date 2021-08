Wanda Nara osa sempre più: il body nero non contiene, foto da bollino rosso

La bellissima showgirl e fidanzata del calciatore Icardi posta su Instagram con un body nero e fa impazzire i fan. Ecco la foto da bollino rosso di Wanda Nara

Una scatenata Wanda Nara posta una foto da bollino rosso su Instagram. I fan che la seguono sui social impazziscono per il suo body nero che non contiene le sue bellissime forme. I suoi otto milioni di seguaci hanno inondato di complimenti la modella per la sua foto da bollino rosso.

Il contenuto decisamente hot ha subito guadagnato centinaia di migliaia di likes e la bella compagna di Icardi può dirsi più che soddisfatta. Lo scatto sexy della bella Wanda arriva dopo le sue vacanze con il compagno, con cui ha passato l’estate in giro per il mondo, fino a tornare nella bella Parigi.

Wanda Nara, scatto sexy con body nero ecco la foto da bollino rosso

L’atterraggio a Parigi è arrivato dopo che Wanda e Icardi hanno trascorso le loro vacanze tra Milano, Ibiza e Capri. I due hanno passato una bellissima estate e ora sono tornati al lavoro. Non mancano però le lunghe passeggiate insieme e le nuotate in piscina della bella Wanda.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

È proprio la piscina la location dell’ultima bollente foto di Wanda, che mette in mostra uno splendido body nero incontenibile. Le sue forme sono pazzesche e la bellissima modella sa come darle visibilità ed eleganza.

Il body è un costume nero sottile che non riesce a contenere le sue strepitose forme messe in primo piano. Sulla descrizione del post pubblicato sul suo profilo Instagram la bellissima Wanda scrive: Prima lezione di nuoto e non è venuto nessuno”. Probabilmente il riferimento e ai suoi figli, che evidentemente devono essersi tirati indietro.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Per quanto riguarda la vita e il futuro di Wanda si moltiplicano le voci di un possibile addio a Parigi, dovuto ad un possibile cambio di squadra di Icardi, attualmente al Paris Saint Germain. Alla bella modella non dispiacerebbe tornare a Milano, città che le ha dato grande successo e amore.