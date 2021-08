Tutti conoscono l’amministratore delegato di Mediaset, ma non tutti sanno di cosa si occupa la sorella di Piersilvio, Marina Berlusconi.

Piersilvio Berlusconi è vicepresidente del Gruppo Mediaset ormai dal 2015. Erede dell’impero del padre, è proprio lui ad approvare i palinsesti di Canale 5 ogni anno, decidendo quali saranno i programmi che ci faranno compagnia nella stagione autunnale ed invernale. E’ evidente che il pupillo di Silvio Berlusconi stia seguendo le orme del padre, ma di cosa si occupa invece la sorella maggiore di Piersilvio? Scopriamolo insieme.

Ecco chi è Marina Berlusconi

Marina Berlusconi è nata il 10 agosto 1966, figlia di Silvio Berlusconi e della prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Nel 1996 diventa vicepresidente di Fininvest, ruolo che mantiene fino al 2005. Dal 2003, è subentrata a Leonardo Mondadori della direzione della casa editrice Arnoldo Mondadori.

Nel 2010, tra l’altro, è stata collocata al quarantottesimo posto tra le donne più potenti del mondo dalla rivista Forbes e al nono posto tra le ereditiere più ricche a livello globale. Come se non bastasse, nel 2016 e nel 2018, la primogenita di Berlusconi è stata inserita tra le venti donne più influenti del mondo della tv e dei media.

Riguardo la sua vita privata, Marina Berlusconi è sposata dal 2008 con il primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro la Scala, Maurizio Vanadia, dal cui amore sono nati Gabriele e Silvio (nome dato in onore del nonno, dato che il bimbo è venuto alla luce il giorno del compleanno di Berlusconi).

In una recente intervista concessa al Giornale, ha inoltre espresso la sua opinione sul ritorno del padre nel recente panorama politico: “Con i suoi governi mio padre ha fatto moltissimo. Avrebbe potuto fare ancora di più se solo un sistema malato non glielo avesse impedito” – ha dichiarato convinta Marina Berlusconi – “mio padre non ha bisogno di nessuna riabilitazione. Il riconoscimento del ruolo politico, semmai, è un parzialissimo riconoscimento morale”.